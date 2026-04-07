Así está el tramo final del corredor verde de la rambla urbana de Pilar de la Horadada

La función principal del cauce de la rambla urbana de Pilar de la Horadada es evacuar el agua de las lluvias torrenciales acumuladas aguas arriba y en el casco urbano pilareño lo más rápido posible sin causar desbordamientos. Pero en tiempo seco, que es la mayor parte del tiempo, se ha convertido desde su construcción a principios de los años 90, en un auténtico corredor verde, una senda de casi cuatro kilómetros, que conecta el principal núcleo de población con el mar. Muy vinculada al día a día de los vecinos, incluso también como aparcamiento en algunos de sus tramos.

Ángel Tomás Cegarra, concejal del Grupo Municipal Socialista pilareño ha denunciado públicamente el grave deterioro de un tramo de la rambla urbana de Pilar de la Horadada, en concreto la sección final de desembocadura, comprendida entre la carretera N-332 y la calle Mar Egeo en Torre de la Horadada, y ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular que lidera el alcalde José María Pérez Sánchez "una actuación urgente para frenar la erosión de su margen derecha y garantizar la seguridad de los vecinos". Porque aunque el uso prioritario es el de cauce para evacuar agua si está abierto para otros como el paseo y el deporte su utilización debe garantizar la seguridad de los usuarios, sostiene la oposición socialista.

Tramo final de la rambla urbana en un día de lluvia moderada. A la derecha de la imagen la zona en la que se ha ido formando el socavón / D. Pamies

Quejas

«Hace unos meses, los vecinos ya nos trasladaron la situación de este tramo de la rambla», ha señalado Cegarra, quien ha recordado el uso habitual de este espacio por parte de la ciudadanía. «Sabemos que las ramblas están para evacuar agua, y esa es su función principal. Pero también es cierto que cientos de vecinos la usamos cada día como espacio para pasear, hacer deporte o disfrutar con la familia».

El concejal socialista ha advertido de que la situación actual supone un riesgo evidente, «ahora ha dejado de ser segura. Tras las últimas lluvias, la situación es preocupante: socavones de hasta 3 metros de profundidad, vallas colgando y un riesgo evidente para cualquiera que pase por aquí», una situación que se extiende a las propiedades colindantes, fincas de explotación agraria.

Retener el terreno

El PSOE ha planteado una propuesta concreta. Según explica Cegarra «en el último pleno volvimos a insistir en una solución clara: restaurar este tramo y plantar flora autóctona para sujetar el terreno y evitar que vuelva a pasar», aunque desde el PSOE confían la solución al criterio de los técnicos y consideran que la zona debe ser restaurada y reforzada.

El tramo final de la rambla urbana en su tramo final en una jornada de lluvia moderada / D. Pamies

Ángel Tomás Cegarra ha subrayado la importancia de la prevención y el mantenimiento de los espacios públicos como parte de la gestión municipal. Ha afirmado que «gestionar un Ayuntamiento es anticiparse a los problemas, mantener los espacios públicos y garantizar la seguridad de los vecinos». Desde las filas socialistas le reprochan a los populares su supuesta "dejadez en este asunto".

El PSOE ha explicado también que el concejal de Servicios, Rufino Lancharro, señaló en el pleno en las dos ocasiones que se ha planteado esta cuestión que el criterio de los técnicos es el de mantener ese tramo tal y como está para evitar que la erosión se extienda el resto del cauce, con el objetivo de proteger la propia senda que hay en el lado izquierdo. "Es algo que puede tener un sentido, pero habría que hacerlo protegiendo también el lado que está peor para que no siga erosinándose", según la misma fuente.

No es el primer aviso

La oposición ya advirtió de esta situación en el pleno ordinario del enero de 2025, hace más de un año, sin que el Ayuntamiento haya actuado desde entonces. En aquella ocasión fue su portavoz, Rubén Ferrándiz, quien intervino advirtiendo del proceso de erosión que viene sufriendo la rambla en este tramo desde 2019 y reclamó su refuerzo, la limpieza y mantenimiento de la zona, así como la protección de los vecinos y terrenos colindantes.

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Para los socialistas «llama la atención la rapidez con la que se olvida la importancia de infraestructuras como esta y lo que le cuesta al Partido Popular aprender la lección de la tragedia en Valencia, solo nos acordamos de la rambla cuando truena, como en el refrán», añaden.