El Consorcio Vega Baja Sostenible organiza una visita al complejo de valorización de Guadassuar para los 27 municipios y el consejo de participación

El Consorcio Vega Baja Sostenible, entidad responsable de la gestión de residuos de 27 municipios de la comarca, ha organizado el próximo viernes 24 de abril una visita gratuita al Complejo de Valorización de Guadassuar, del consorcio de residuos Ribera i Valldigna, ubicado en la provincia de València. Esta planta de tratamiento mecánico-biológico gestiona anualmente unas 130.000 toneladas de residuos, prestando servicio a más de 350.000 habitantes, y es una de las instalaciones referentes en la Comunitat Valenciana.

"Con esta visita queremos mostrar la realidad de cómo funciona una planta TMB y cómo estas instalaciones avanzadas logran dar una segunda vida a los residuos urbanos sin provocar molestias a los municipios colindantes,” aseguró el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano, quien también recalcó la importancia de que las asociaciones ambientales y vecinos de Torremendo asistan a la visita -quien a principios de 2025 aseguró en declaraciones públicas que la planta comarcal nunca iría a la pedanía.

“Hemos invitado a las asociaciones del consejo de participación, también a la asociación de vecinos de Torremendo y extendemos la invitación a todos los vecinos, porque creemos que es fundamental conocer mejor estas instalaciones para disipar las dudas en cuanto a las posibles molestias". Cano sigue dando por hecho que la planta se instalará en el paraje de Fuente Amarga de la pedanía.

Visita para asociaciones, concejales, alcaldes y vecinos de Torremendo

El Consorcio invita a representantes de los 27 municipios consorciados y miembros de la junta de gobierno y del Consejo de Participación -al que no se le comunicó previamente a su difusión en medios de comunicación de la decisión del Consorcio de ubicar la planta en Torremendo-, y que está formado por asociaciones y entidades de la comarca, a la visita gratuita.

La entidad también hace extensible la invitación a los vecinos de Torremendo: cualquier ciudadano interesado podrá visitar la planta enviando un correo electrónico a consorciovegabajasostenible@gmail.com . La visita incluye transporte gratuito desde la Vega Baja hasta el Complejo de Valorización de Residuos de Guadassuar así como un recorrido guiado por las instalaciones a cargo de su equipo técnico, que también responderá a dudas y preguntas de los asistentes.

El Complejo de Valorización de Guadassuar, referente valenciano

Inaugurado en 2016, el Complejo de Valorización de Guadassuar es, según el Consorcio, uno de los referentes en la gestión eficiente y sostenible de los residuos domésticos. Cuenta con tecnología innovadora de separación y clasificación que permite recuperar un elevado porcentaje de materiales de la bolsa del contenedor gris. A pesar de ubicarse a 650 metros de la pequeña población Montortal y la autovía y a menos de 2,5 kilómetros de dos municipios, no provoca, según el Consorcio, "molestias gracias al uso de biofiltros y un sistema hermético para la reducción de olores".

Una de las particularidades del Complejo de Valorización de Guadassuar es su pasarela educativa: los visitantes pueden ver el camino completo que hacen los residuos hasta que son transformados en un recurso.

"Este es nuestro modelo a seguir, un complejo moderno, eficiente, sin vertedero, que logre dar una segunda vida a los residuos que generamos, cumpliendo así con la ley y acabando con el sobrecoste de transportar nuestros residuos a plantas cada vez más lejanas,” recalcó Cano, que además subraya que “la de Guadassuar, que es todo un ejemplo de cómo puede convivir una instalación moderna de gestión de residuos con municipios muy próximos, ya ha cumplido una década. Nuestro proyecto se centrará en tecnologías aún más innovadoras, que nos permitirá ser más eficientes y reducir las posibles molestias, y convertir la futura planta TMB en un pilar de la educación y sensibilización ambiental de la comarca". Esta planta valoriza en torno al 70 % de la basura que recibe. Lo que supone que el 30 % se debe trasladar a plantas de eliminación autorizadas.

Naves cerradas de tratamiento de basura en Guadassuar / INFORMACIÓN

Vender burras

"Llevan vendiéndonos burras treinta años. Primero con Fenoll, después con otros, que ya nos intentaron llevar de excursión. No vamos a dejar que nos hagan la foto para que luego nos fastidien, y que por dinero, para que una empresa y unas cuantas personas ganen mucho dinero, se instale una planta basura": estas son las declaraciones de la Asociación de Vecinos de Torremendo, Lucía Páez, sobre el ofrecimiento del Consorcio. Más allá de que los vecinos de la pedanía, libremente, quieran apuntarse a la visita "gratuita".