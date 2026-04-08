La Vega Baja arrasa en las cifras de construcción de la provincia: 885.661 metros cuadrados y 3.420 viviendas visadas en 2025

La Vega Baja encabezó en 2025 el ranking provincial de obra nueva con 885.661,38 m² de superficie y 3.420 viviendas visadas, según los datos facilitados este miércoles por el departamento de Visado del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA).

La cifra en superficie supone un incremento del 57,4% respecto a los 562.797,45 m² de 2024, ejercicio en que la comarca había registrado un retroceso respecto a 2023. La serie completa muestra: 609.730,36 m² en 2022; 649.990,47 m² en 2023, 562.797,45 m² en 2024 y 885.661,38 m² en 2025.

Así, los municipios que componen esta vocalía en el Colegio de Arquitectos suman un total 3.420 viviendas de obra nueva residencial visadas en 2025, primera posición provincial por unidades, con una diferencia considerable respecto a la segunda, Alicante (2.007).

Construcción de viviendas y zonas comerciales en La Hoya de Torrevieja / D. Pamies

A nivel municipal, el informe del CTAA sitúa a Torrevieja en primera posición provincial con 1.281 viviendas y una cuota del 9,7% del total provincial. Otros municipios de la vocalía con presencia en ese ranking son San Miguel de Salinas (432 viviendas, 3,3%), Orihuela (363 viviendas, 3,3%), Pilar de la Horadada (344 viviendas, 2,4%) y Rojales (336 viviendas, 2,9%).

En el cómputo anual, la obra nueva residencial creció un 24,4% hasta los 1.393.967,03 m² y el número de viviendas nuevas visadas en toda la provincia ascendió a 9.875 unidades, frente a las 7.881 de 2024. En este contexto, la Vega Baja aporta el 34,6% de las viviendas nuevas provinciales y es el principal motor del crecimiento registrado en el conjunto del ejercicio.

Líder Provincial Viviendas 3.420 📍 +1.413 vs 2ª posición Crecimiento Superficie +57,4% 📈 885.661 m² visados Peso Provincial 34,6% 🏗️ Del total de vivienda nueva 🏠 Ranking Viviendas Visadas (Vega Baja) # Municipio Viviendas % Provincia 🥇 Torrevieja 1.281 9,7% 🥈 San Miguel de Salinas 432 3,3% 🥉 Orihuela 363 3,3% 4 Pilar de la Horadada 344 2,4% 5 Rojales 336 2,9% ⚖️ Comparativa Comarcal & Provincial 🥇 Vega Baja 3.420 viv. 2ª Posición (Alicante) 2.007 viv. Total Provincia 2025 9.875 viv. ▲ +25,3% 📐 Serie Histórica Superficie Visada en la Vega Baja durante 2025 (m²) Año m² Construidos Variación Anual 2025 885.661,38 ▲ +57,4% 2024 562.797,45 ▼ -13,4% 2023 649.990,47 ▲ +6,6% 2022 609.730,36 (Base)

Vivienda turística

Este empuje se debe enmarcar en el protagonismo de la construcción de vivienda turística que sigue siendo la protagonista de las promociones en la Vega Baja. Con grandes desarrollos en estos momentos en La Hoya de Torrevieja -con 7.400 viviendas de capacidad, Villa Amalia y La Coronelita en la misma ciudad, Lo Marabú en Rojales, El Mirador de Guardamar del Segura, Lo Romero del Pinar en Pilar de la Horadada o el plan SUS-A Los Invernaderos de San Miguel de Salinas, Las Asomadas-Entrenaranjos o el PAU 25 de Orihuela.

Antes y después

Esta eclosión de la vivienda turística combina la disponibilidad de suelo urbano residencial -y terciario, en menor medida- tramitado antes de la crisis del ladrillo y que ahora se está colmatando, con la aprobación de algunos planes durante esta década.

Salvo algunas excepciones de planes con origen en el boom de los años 2000, con la urbanización muy avanzada o desplegada de forma paulatina tras la crisis como La Coronelita o el SUS-A Los Invernaderos, los desarrollos se están ejecutando haciendo compatible la fase de urbanización de las infraestructuras básicas con la propia construcción de las manzanas de complejos residenciales. Lo que da una idea de hasta qué punto rebasa la demanda a la oferta. Casi todas las compras son a clientes extranjeros procedentes de Polonia, Países Bajos, Bélgica, países nórdicos y en menor medida, Reino Unido, Alemania y Francia. Se venden sobre plano viviendas de 350.000 euros. Inaccesibles para el mercado local, por otra parte.

La pujanza de la cifras combina el desarrollo actual de suelos urbanos sin actividad durante años tras la crisis con nuevas aprobaciones de sectores residenciales

Así, el horizonte del paisaje comarcal sigue cuajado de grúas torre, en especial en la primera y segunda línea de costa, lo que también implica a municipios como San Fulgencio, Benijófar, Daya -Nueva, Daya Vieja y Los Montesinos. Algunos de los planes en desarrollo ahora han salvado el trámite ambiental con polémica como la reclasificación de suelo forestal a urbano de Las Colinas Golf-Pau 25 en plena Sierra Escalona, La Hoya, que rodea el sureste de la laguna de La Mata o El Mirador de Guardamar.

Los datos de la vocalía de Vega Baja se enmarcan en un ejercicio de expansión generalizada para el conjunto de la provincia de Alicante. Según el informe del CTAA, la superficie total de proyectos presentados en la provincia durante el segundo semestre de 2025 ascendió a 1.829.669,62 m², un 34,9% más que en el mismo período de 2024.

Sector SUS A Los Invernaderos de San Miguel de Salinas con más de 20 grúas torre activas en estos momentos / D. Pamies

En rehabilitación, a la cola

Los datos rehabilitación residencial son mucho más discretos desde el punto de vista comarcal. La Vega Baja registra en el segundo semestre de 2025 una superficie de 22.583,38 m², lo que la sitúa en sexta posición provincial de siete vocalías en este segmento, por delante únicamente de Elche (20.841,17 m²).

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En el cómputo anual, la rehabilitación alcanza los 69.449,90 m², un 84,4% más que en 2024 (37.669,40 m²), aunque la serie refleja una base históricamente baja: 28.752,41 m² en 2022 y 23.087,09 m² en 2023. Torrevieja es el único municipio de la vocalía que figura con una cuota del 1,3% del total provincial de rehabilitación residencial.