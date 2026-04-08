Sanidad saca a concurso la redacción del proyecto del nuevo consultorio de Redován pendiente 15 años

La Conselleria de Sanidad ha anunciado que "avanza" en la construcción del nuevo consultorio auxiliar de Redován (8.000 habitantes) con la licitación de la redacción del estudio informativo, proyecto básico y de ejecución, y la dirección de las obras de construcción de las nuevas instalaciones, con un propuesto de 375.971 euros (IVA incluido), según se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. El nuevo consultorio auxiliar, cuya inversión total prevista asciende a cuatro millones de euros, se ubicará en la plaza de la Comunitat Valenciana -ocupará aproximadamente la mitad de la actual zona verde y del parque infantil de tráfico-, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Redován de 1.873 metros cuadrados.

Todavía falta

El contrato es para la elaboración del proyecto, no de ejecución de unas obras que el Ayuntamiento reivindica desde hace más de quince años, con el primer mandato de Emilio Ferrández. El plazo de redacción del proyecto, que no figura en la información de Sanidad, es de ocho meses. Es difícil que la maquinaria comience a trabajar sobre el terreno antes de mayo de 2027 y el consultorio no abrirá hasta 2029: al tiempo que necesite el proceso de licitación y adjudicación del proyecto, se suman los 8 meses del propio contrato, su aprobación, la consignación de partida presupuestaria, y la licitación y adjudicación de la obra a través de un concurso abierto por regulación armonizada: entre tres y cinco meses más. El periodo de ejecución de la propia obra será de 24 meses (dos años).

La alcaldesa Nely Ruiz (PP) hizo referencia a la decisión de la Generalitat de invertir los 4 millones de euros en el nuevo centro auxiliar para cerrar las intervenciones del último pleno ordinario, aunque sin hacer matizar a que la novedad -muy importante tras largos años de espera- se refiere a la redacción del proyecto, no a la ejecución de las obras. La información posterior del Ayuntamiento sí recoge todos los plazos.

Cartera de servicios

El centro contará con dos plantas que integrarán áreas de Medicina/Enfermería de familia, con 6 consultas de medicina y 5 de enfermería, área de Pediatría, con 2 consultas de Pediatría y 2 de enfermería.

Además, el nuevo consultorio integrará un área de Atención a la Mujer, con consulta de matrona y sala de lactancia; área de Extracciones; área polivalente de Administración de Tratamientos y Atención a la Urgencia; área de Trabajo Social, así como áreas de recepción y administrativa.

Aquí puedes descargar el plan funcional de necesidades que Sanidad realiza para el nuevo consultorio de Redován Aquí puedes descargar el plan funcional de necesidades que Sanidad realiza para el nuevo consultorio de Redován

El centro médico, adscrito al Departamento de Salud de Orihuela, viene a dar respuesta, según Sanidad, "a la creciente demanda asistencial de una población que ya supera las 8.000 personas y que ha experimentado un incremento progresivo en los últimos años". Los vecinos de Redován seguirán dependiendo del Centro de Salud de Callosa de Segura para la asistencia de Urgencias por la tarde y noche. Además seguirá compartiendo facultativos, como la matrona y el trabajador social, con otras poblaciones de la misma zona de la Vega Baja.

Edificio municipal en el que se ubica ahora el consultorio auxiliar de Redován / INFORMACIÓN

Obsoleto

La nota de prensa no lo indica pero la memoria del proyecto advierte que la necesidad, además del incremento de población y plantillas, también se deriva del hecho de que el actual local del consultorio es un edificio municipal de tres plantas que alternan usos sanitarios con municipales. Las dos primeras son las que están destinadas al consultorio auxiliar y que según un informe de la Subdirección General de Infraestructuras de la Generalitat estas instalaciones "se han quedado obsoletas en cuanto al uso sanitario: consultas sin ventilación exterior, pasillos estrechos y escasez de salas de espera" y tuvieron que ser reformadas, a cargo del presupuesto municipal, tras una intervención de la Inspección de Trabajo de Alicante, según recoge el mismo informe.

El nuevo consultorio auxiliar permitirá "el desarrollo de sesiones clínicas y actividad investigadora, así como de educación sanitaria grupal a la población además también de incluir dependencias para ubicar vestuarios para el personal con taquillas y ducha, inexistente en la actualidad".

Plano de la parcela cedida por el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Cuando se construya

Según el comunicado de Sanidad el nuevo edificio con "sus modernas instalaciones mejorarán el espacio asistencial y darán soporte al refuerzo de plantillas" que, según la Conselleria de Sanidad, "se ha venido produciendo con este crecimiento demográfico".

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El plazo de presentación de ofertas para la licitación de la redacción del estudio informativo, proyecto básico y de ejecución, y la dirección de las obras de construcción del nuevo consultorio auxiliar finaliza el próximo 20 de abril.