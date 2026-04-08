Torremendo llevará al juzgado el Plan de Ordenación del parque natural de Sierra Escalona que permite plantas de basura

La Asociación de Vecinos de Torremendo (Orihuela) ha confirmado a INFORMACIÓN que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor porque pese a ser el instrumento legal para preservar la zona natural, la Generalitat ha incluido en su articulado la compatibilidad de la instalación de plantas de tratamiento de residuos en las zonas de amortiguación de impactos: 9.000 hectáreas distribuidas entre San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada y Orihuela.

Una inclusión sobrevenida que, además, no figuraba en la exposición pública inicial del documento y que se incorporó al hacerse público su versión final, poco después de que el Consorcio Vega Baja Sostenible anunciara su opción por ubicar la planta comarcal de tratamiento de residuos en suelo de amortiguación de impactos de Torremendo.

Desde el punto de vista judicial la presentación del recurso contra esa compatibilidad, en caso de salir adelante, puede invalidar ese punto concreto o todo el PORN. La Generalitat, por otra parte, está a punto de anunciar la propia creación del parque natural, cuyo decreto de aprobación fue anunciado hace solo unos días.

Proyecto de la planta presentado por la UTE a principios de 2024, donde figura una zona de valorización -generación de energía por incineración de residuos- / INFORMACIÓN

"Llegaremos hasta el final"

La portavoz de la asociación vecinal, Lucía Páez, señaló a INFORMACIÓN que los vecinos llegarán "hasta al final, hasta donde tengan que llegar" desde el punto de vista judicial para impedir la instalación de la planta de gestión, que según el Consorcio, funcionará sin vertedero. Y sin la instalación de valorización -incineración para la generación de energía- que la empresa adjudicataria de la gestión de los residuos comarcales PreZero-Cívica incorporó en el proyecto a principios de 2024. Este colectivo vecinal se pregunta si a la Administración autonómica, local y a los propios vecinos de la Vega Baja no les resulta contradictorio que en una zona para la que se lleva reclamando una protección efectiva desde hace más de veinte años se incluya a última hora la compatibilidad con usos industriales como el de la planta de residuos.

D. Pamies

La planta, según una nota de prensa del Consorcio Vega Baja Sostenible, se instalará sobre unos 200.000 metros cuadrados en el paraje que el Consorcio denomina Fuente Amarga, que es el mismo que La Pistola y La Ermita, y que ya se ofertó para ubicar la planta, en 2008, en aquel momento con vertedero. En el plan de gestión figuraba como una planta para asumir 100.000 toneladas de residuos anuales, pero el Consorcio se inclina porque sea la que reciba toda la producción anual que se sitúa en torno a los 200.000 y que se pueda regenerar más del 65 %, dada la falta de instalaciones de este tipo en toda la comarca.

El PORN

El Ayuntamiento de Orihuela ha rechazado recurrir el PORN porque, en palabras de su concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, el PORN es el principal elemento de protección legal del futuro parque natural y recurrirlo podría resultar contraproducente en el momento que se va a crear de forma efectiva el parque natural. Ruiz asegura que el propio PORN fija un corredor ecológico entre las Sierras de Pujálvarez y el Cristo, donde se sitúan esos terrenos para la planta que invalidan cualquier posibilidad de que las instalaciones se ubiquen en ese emplazamiento.

Desde que se conoció la primera propuesta para recuperar el entorno de la pedanía como ubicación de la planta, a principios de 2025, el alcalde José Vegara, señaló que nunca otorgaría la licencia para esa infraestructura. Con ese objetivo el Ayuntamiento oriolano -el único que lo hizo- presentó una alternativa al Consorcio junto a la Estafeta-Vistabella de Jacarilla. Todos los municipios salvo Jacarilla, Bigastro y Benejúzar votaron a favor de la propuesta en un plenario del Consorcio. Las presiones de los municipios afectados, pero sobre todo de grupos inmobiliarios oriolanos con intereses en la zona de Vistabella -más de 3.000 viviendas turísticas por construir a menos de un kilómetro de la ubicación propuesta- la tumbaron -sin que esa decisión pasara de nuevo por el Consorcio, que anunció que recuperaba la opción de Torremendo con una nota de prensa tras un estudio presentado por la UTE gestora-.

Plantas solares

Paradójicamente, el mismo documento del PORN prohíbe las plantas solares en todo su ámbito, también en las zonas de amortiguación de impactos. Páez señaló que mientras el PORN limita el crecimiento de la pedanía y la posibilidad de instalar energías renovables, permite la construcción de campings y plantas de basura. "El recurso, entre otras cosas, se va a basar en los propios informes del Ayuntamiento de Orihuela, que ahora no quiere recurrir el PORN, para rechazar ese emplazamiento", recordó la representante vecinal, que cuestionó la postura municipal, y señaló que pidió al alcalde que reconsiderara su negativa a recurrir el documento, planteada en el pleno por el grupo de la oposición del PSOE, sin recibir respuesta. La Asociación de Vecinos no confía en que el criterio del Ayuntamiento de que en ese corredor ecológico no se podrá instalar la planta: "Entonces plantearán otra ubicación, también en Torremendo", anticipa Páez.

Noticias relacionadas

La negativa de Vegara a "dar licencia" no implica que no la otorgue finalmente, porque es un procedimiento reglado y si la documentación es correcta no podría negar el visto bueno como alcalde. Eso si el Consorcio plantea sacar adelante el proyecto antes de final de este mandato. Algo improbable porque la Generalitat, que forma parte del Consorcio, junto a la Diputación, y los 27 municipios de la comarca, en un asunto que genera tanta polémica, teme las reacciones de los distintos ayuntamientos de cara a las elecciones municipales y autonómicas.