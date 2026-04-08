Trenes especiales de madrugada para el Entierro de la Sardina de Murcia: así podrás volver a Orihuela sin coche

Quedarse hasta el final del Entierro de la Sardina en Murcia tendrá este año una salida más fácil. Renfe ha programado dos trenes especiales nocturnos de Cercanías entre Murcia y Orihuela Miguel Hernández para facilitar el regreso tras uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas de Primavera.

Los trenes saldrán a la 1:00 y a las 2:00 de la madrugada del 12 de abril, justo después del desfile, y cada uno contará con 714 plazas. El objetivo es absorber parte del flujo de asistentes que, cada año, llenan las calles del centro de Murcia durante la celebración.

Además, se ha previsto una alternativa para quienes viajen hacia el Valle del Guadalentín. Un autobús especial cubrirá el trayecto entre Murcia y Lorca a la 1:15 de la madrugada, ampliando así las opciones de transporte público en una noche especialmente complicada para moverse en coche.

El Entierro de la Sardina, que se celebrará el 11 de abril por la tarde-noche, pone el broche final a las Fiestas de Primavera y está reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Carrozas, música, fuego y miles de personas convierten el evento en uno de los más esperados del año en la ciudad.

Con este refuerzo, Renfe busca evitar colapsos de tráfico y ofrecer una alternativa cómoda para quienes quieren disfrutar del desfile sin preocuparse por la vuelta. Porque en noches así, salir es fácil. Volver, no siempre.