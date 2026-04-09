El AMPA del Colegio de Heredades de Almoradí se moviliza para evitar que se elimine el transporte escolar

El AMPA del colegio público Heredades de Almoradí ha trasladado "su profunda preocupación" ante la posible supresión del servicio de transporte escolar de cara al curso 2026-2027. Una medida que, según indican, afectaría directamente a cerca de 40 escolares del centro, la mitad de alumnado. Según explica la Asociación de Padres y Madres por la información recibida por la dirección del colegio y de la Inspección educativa, el transporte escolar desde Almoradí a la pedanía podría dejar de prestarse el próximo curso. Esta situación dificultaría "gravemente" la asistencia del alumnado, ya que muchas familias no disponen de medios para llevar a sus hijos al centro en horario lectivo debido a motivos laborales o falta de vehículo propio.

Se trata de un centro educativo pequeño, de una sola línea que cuenta con 80 alumnos: 40 son niños y niñas de la pedanía, repartida a partes iguales entre los términos municipales de Rojales y Almoradí, y otros 40 que residen en el casco urbano de Almoradí que perderían ese servicio de autobús. Prestación que permite además a estos alumnos contar, de regreso de la jornada lectiva, con servicio de comedor en el colegio Martínez y Canales.

Integración

Las familias escogieron este centro porque los otros tres de Almoradí son mucho más grandes y en el de la pedanía ofrece una educación más cercana, de la que destacan su "fuerte compromiso con la inclusión, especialmente en la atención a alumnado con necesidades educativas especiales, incluidos estudiantes con TEA y aquellos integrados en el aula UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario)". No les importa los aproximadamente ocho kilómetros de ida y vuelta que hace el bus escolar.

La eliminación del autobús implicaría también "la pérdida de la opción de comedor, obligando a las familias a recoger a sus hijos a las 14:00 horas en lugar de a las 17:00, lo que complica notablemente la conciliación laboral y familiar".

Fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almoradí indicaron que el municipio carece de competencias para decidir sobre el transporte escolar y que tampoco conoce el sentido de la decisión decisión definitiva de la Generalitat. El Ayuntamiento había aceptado llevar a cabo una "reunión vecinal" el miércoles por la tarde pero la aplazó. Sin embargo los padres y madres afectados sí acudieron al encuentro y decidieron dar a conocer la situación públicamente porque el periodo ordinario de matriculación está a la vuelta de la esquina.

Calle principal de Heredades / TONY SEVILLA

Quieren seguir en su centro

Desde el AMPA señalan que, aunque se les ha planteado la posibilidad de matricular a los alumnos en otros centros de Almoradí, la mayoría de las familias desea que sus hijos continúen en el CEIP Heredades.

Las familias advierten del "impacto emocional" que supondría para estos alumnos un cambio de centro, especialmente al pasar de un colegio de una sola línea a otros de mayor tamaño, donde podrían perder el entorno cercano y adaptado del que actualmente disponen.

Viabilidad del propio colegio

Las mismas fuentes subrayan que aproximadamente "la mitad del alumnado del centro se vería afectado por esta medida, lo que, a medio plazo, podría comprometer la viabilidad del propio colegio debido a la posible disminución de matrículas", que recuerdan, es algo que debería tener presente el municipio vecino de Rojales.

Ante esta situación, las familias han solicitado una reunión urgente con la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, para "buscar soluciones que permitan mantener el servicio de transporte escolar o, en su defecto, habilitar alternativas como la creación de un comedor escolar en el propio centro o en instalaciones municipales".

El AMPA insiste en la urgencia del asunto, dado que el periodo de matriculación comienza el próximo 7 de mayo, y reclaman una respuesta rápida por parte de las administraciones para garantizar tanto el derecho a la educación como la conciliación de las familias afectadas.

Acceso a Heredades desde Almoradí / TONY SEVILLA

La justificación de la Administración educativa para la supresión del servicio es que en su día se fletó para el traslado de alumnos con necesidades educativas especiales, al que se sumaron después alumnos autorizados y en estos momentos el número de esos alumnos NEE no justifica el gasto en la línea.

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Los padres, a falta de información concreta sobre la decisión, ya dentro del terreno de las suposiciones que la supresión también viene determinada por la necesidad de Educación de contar con alumnado para el colegio Número 4 que abre en septiembre. El distrito único implantado por el actual Consell de la Generalitat que da libertad de elección frente al criterio de proximidad ha provocado un efecto no deseado: el temor de la Conselleria de Educación a que ante la apertura de un colegio nuevo en municipios medianos las familias opten por no cambiar de centro, pese a que en el caso de Almoradí presentan, los tres del casco urbano un número de alumnos muy por encima de su capacidad. Las familias no quieren que sus hijos dejen su centro actual y su entorno pese a que el nuevo presenta muchas mejores condiciones materiales. Y como el Consell les ha dado la opción de elegir, lo van a hacer. En ese contexto también se ha anunciado la polémica medida de que el nuevo centro no contará con la optativa de eseñanza de religión islámica, implantada en el resto, que ha sido interpretado como una iniciativa para supuestamente atraer a más alumnado a un centro con menor porcentaje de migrantes.