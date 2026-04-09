Familias de 11 alumnos con necesidades especiales llevan un curso y medio a la espera de educador en el colegio Número 15 de Torrevieja

Familias de once alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (NEE) del Colegio Número 15 de Torrevieja llevan todo el curso pasado y los seis meses del actual a la espera de que la Generalitat cubra una plaza de educador para dar apoyo a estos escolares en su día a día. Se trata de personal funcionario no docente, que no depende de la Conselleria de Educación. La creación de plazas debe ser fiscalizada y supervisada por la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública.

Según explican el grupo de padres, representados por una de las madres, Dailis Carrillo, el educador proporciona una atención personalizada y especializada a estos alumnos -en con apoyo físico y cognitivo en necesidades básicas, en muchas ocasiones-. Las funciones de este personal incluyen adaptar el currículo a sus necesidades, fomentar la autonomía, trabajar habilidades sociales y comunicativas y coordinarse con familias y docentes para la inclusión activa de estos alumnos, entre los que hay alumnos con autismo en distintos grados y enfermedades raras. Para estos padres el alumnado con necesidades debería ser prioridad para la Administración, y el problema no puede ser burocrático y de competencia de administraciones, porque sin educadores "no hay inclusión", de unos alumnos que necesitan estabilidad y atención continua.

Un aula de atención a niños con necesidades especiales, en una imagen de archivo / HECTOR FUENTES

Como ha recogido INFORMACIÓN en otros casos similares en cursos anteriores, también bajo el mandato del Consell del Botànic, el proceso para cubrir la plaza es bastante farragoso, aunque para el caso de este colegio por el número de alumnos afectados era evidente que la creación de la propia plaza debería haber sido mucho más rápida. La dirección del centro comunica la petición a la Dirección Territorial de Educación, que debe argumentar la necesidad de cubrir la plaza ante la Conselleria de Función Pública, que, a su vez, solicita al departamento de Hacienda la autorización de la partida. La Administración no aclara por qué no se decide que la bolsa de trabajo dependa de Educación, dado que también gestiona a personal no docente como conserjes y administrativos.

Inminente

Tras consultar al concejal de Educación, Ricardo Recuero sobre este problema lastrado desde hace muichos meses y preguntar este jueves a la Conselleria de Educación, la Administración autonómica señaló a INFORMACIÓN que la plaza está creada y que su puesta en marcha "es inminente", a falta de un trámite en la dirección territorial de Educación.

Reclamaciones

Los padres han estado durante todo el curso pasado, cuando se creó formalmente el Colegio Número 15, una instalación de aulas prefabricadas con tres líneas, y en el actual, reclamando a la Conselleria de Educación y la Concejalía de Educación de Torrevieja, que no ha llegado a pronunciarse sobre este problema públicamente sobre esta carencia, sin obtener una respuesta clara más allá de la dependencia de la creación de la plaza por parte de un departamento que no es el de Educación.

Las familias han lamentado, a su juicio, la falta de reacción de la propia Asociación de Padres de Alumnos que aseguró que no era su papel reivindicar ese personal de apoyo y la supuesta ausencia de respuesta de la Federación de Padres de Alumnos Gabriel Miró, la más implantada, con diferencia en los centros educativos de la Vega Baja. Carrillo señala que solo el anuncio de que el problema se iba a hacer público ha agilizado algunas gestiones y la reacción de las partes implicadas.

La versión del AMPA y la Federación es distinta. "Eso no es cierto, se le ha dado respuesta su AMPA, la FAPA, el equipo directivo e incluso la inspección educativa y la propia Consellería. La respuesta está por escrito por lo tanto, se puede demostrar", según asegura la presidenta de la Confederación de Ampas de la Comunidad Valenciana, Sonia Terrero, que además atribuyó al trabajo del "AMPA, el equipo directivo, FAPA e Inspección" el hecho de que "ya tienen el educador asignado y lo comprobarán al volver de vacaciones".

D. Pamies

Mudanza solo por dos meses

Por otra parte, Dailis Carrillo, como representante de ese grupo de padres ha recogido firmas además para que el Ayuntamiento y la Generalitat desistan de su idea de desplazar a los alumnos que están adscritos al colegio número 16, también aulas prefabricadas en la zona de Mar Azul. Porque la apertura también afecta a una parte de esos alumnos con necesidades especiales que, en el nuevo centro, tendrían de nuevo que repetir la misma secuencia de reclamar una plaza de educador.

La Conselleria quiere abrir las puertas de este nuevo centro para rebajar la saturación de los colegios Amanecer, el número 14 Maestro Ricardo Lafuente y el número 15 pese a que cuando se realice el traslado apenas quedarán dos meses de curso. Además, los alumnos adscritos a esos centros no tienen garantizado, según las mismas fuentes, el transporte escolar en lo que queda de curso y desplaza a alumnos que ya cuentan con un entorno escolar consolidado.

Por ejemplo, con este cambio alumnos de sexto pasarán por otras aulas durante dos meses para luego llegar a un tercer centro en secundaria en septiembre. La apertura del centro supone cambiar de centro escolar para terminar el curso para cientos de alumnos. Según confirmó el concejal Ricardo Recuero se realizará una jornada de puertas abiertas a este centro, uno de los de mayor envergadura en barracones de toda la Comunidad Valenciana, el próximo lunes, y el día 16 comenzarán las clases. El edil señaló que cabe la posibilidad de que analice la situación de intentar no separar a hermanos que se encuentren en un mismo centro.

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Otro de los problemas que se van a plantear es la garantía de bus escolar para todos los alumnos desplazados al nuevo centro que, según los padres, no está garantizado. El número 16 se encuentra en el extremo sur del término municipal de Torrevieja a más de dos kilómetros y medio de los colegios 14, 15 y Amanecer.