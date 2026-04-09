Bomberos de Murcia y Alicante sofocan un incendio de un semillero en San Pedro del Pinatar junto a Pilar de la Horadada

Bomberos de Alicante y Murcia trabajaron en la extinción de un incendio declarado a primera hora de la tarde de este jueves en una nave que almacena bandejas de corcho ubicada en la pedanía de Lo Romero, en San Pedro del Pinatar, junto al límite del término municipal de Pilar de la Horadada. La densa columna de humo que se divisaba a varios kilómetros a la redonda alertó a los vecinos de Torre del Pilar, Pilar de la Horadada y Orihuela Costa.

El 112 recibió varias llamadas a partir de las 13.32 horas para alertar de la presencia de humo en una nave que almacena bandejas de corcho, que pertenecen a la empresa "Semilleros La Sala". Al lugar se movilizaron efectivos del CEIS procedentes de los parques de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Molina de Segura, así como bomberos del Consorcio Provincial de Alicante del parque de Torrevieja.

A petición de los bomberos, dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia fueron movilizados, si bien se retiraron a las 14.48 horas.

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Personal del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar se encontraban en el lugar en apoyo a los bomberos, así como patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil.