La Casa de Lo Reche junto a la laguna de Torrevieja en Los Montesinos ya es historia ante la pasividad del Ayuntamiento y la Generalitat, según Amigos de los Humedales

La denominada popularmente como Casa de Lo Reche, una monumental masía construida en el siglo XVII (1670) y vinculada con la Hacienda de Lo Reig, una extensa finca agrícola tradicional del Campo de Salinas, situada junto a la laguna de Torrevieja, a caballo entre los términos municipales de Torrevieja y Los Montesinos, ha terminado sus más 300 años de existencia a manos "de la dejadez y la ineptitud", según denunció este jueves en una nota de prensa la asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).

Caserón

La pasada semana un miembro de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, que circulaba por la carretera que une Los Montesinos con el poblado de La Marquesa, pudo constatar que la característica silueta del gran caserón de Lo Reche, que se alzaba cercana a los saladares de la laguna de Torrevieja, había desaparecido quedando reducida a un pequeño trozo de muro que rodea el quicio de una puerta cerrada con candado. AHSA afirma que el edificio se encontraba completamente abandonado desde hacía décadas, habiendo sido despojado de algunos elementos patrimoniales y que ya en los últimos años se encontraba en un avanzado estado de ruina.

La misma fuente informa de que se ha dirigido a través de un escrito al Ayuntamiento de Los Montesinos para denunciar el derribo de este histórico edificio que se encontraba incluido en el Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio por su valor etnológico como hacienda tradicional del Campo de Salinas, con una normativa de protección que integra la estructura y la fachada del edificio.

Propiedad

Según ha confirmado INFORMACIÓN, la propiedad, vinculada a un empresario de Los Montesinos, logró la Declaración de Interés Comunitario para la parcela que cuenta con 10.000 metros, tramitada ante la Generalitat en 2014, lo que permite, bajo condicionantes paisajísticos y ambientales, levantar edificaciones en suelo no urbanizable y licencia de obra y actividad para llevar a cabo un hotel con 22 habitaciones, spa y restaurante, a escasos metros del parque natural, dentro del suelo de amortiguación de impactos del parque natural. La inversión prevista es de ocho millones de euros. Serán cuatro mil metros de volumen construido.

Fuentes cercanas al proyecto, señalaron que el derribo no es fruto del abandono sino que se intentó mantener en pie la estructura pero el estado de ruina ya era muy avanzado cuando se adquirió la finca. Los técnicos han recuperado algunos elementos para incorporarlos a los edificios de nueva planta. La firma indicó que ha seguido estrictamente los pasos legales desde el punto de vista urbanístico para sacar adelante un proyecto que pretende recuperar el espacio desde el punto de vista patrimonial. Insistieron que el objetivo es de recuperación patrimonial y evocación de la propia casa en su máximo esplendor, también con un proyecto de recuperación de los aljibes anexos, que se mantienen en pie. Este diario intentó ponerse en contacto con el alcalde José Manuel Butrón (PSOE) y la teniente de Alcalde, Ana Belén Juárez.

La Casa de Lo Reche, antes de ser derribada / Amigos de los Humedales del Sur de Alicante

Cautelar

Según insisten los ecologistas sobre el catálogo, aunque se encuentra integrado en el proyecto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que lleva en tramitación desde hace más de 15 años y no se ha aprobado, solo el hecho de que se haya redactado surte efectos de protección de forma cautelar. Pero no se ha tenido en cuenta a la hora de conceder la licencia.

La casa de Lo Reche formaba parte del paisaje agrario del entorno de la laguna de Torrevieja, un medio agrícola, que según el colectivo ecologista, está vinculado con la cercana zona húmeda y que cumple un importante papel como área de alimentación de algunas de las especies más emblemáticas de este espacio protegido, como el aguilucho cenizo, el aguilucho lagunero, la pagaza piconegra o el alcaraván común y que está sufriendo un profundo deterioro a causa de la intensificación de la agricultura, traducida en un insostenible aumento del número de cosechas que se obtienen, la intensa aplicación de biocidas y abonos químicos que unido a la masiva utilización de plásticos con los que se cubre durante semanas grandes superficies del medio natural, ha diezmado la biodiversidad que acogía hasta hace pocos años este paraje.

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AHSA lamenta la pérdida del patrimonio histórico y natural que supone la destrucción de la casa de Lo Reche y la transformación de la antigua hacienda en una explotación agrícola industrial y reclama que los entornos agrícolas de los parques naturales del sur de Alicante, al menos los incluidos en las áreas perimetrales de protección, deberían estar sujetos a regulaciones en cuanto al mantenimiento en barbecho de una proporción determinada de las fincas allí situadas que garanticen la existencia de zonas agrícolas aptas para la fauna asociada a estos humedales.