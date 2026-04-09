"No laves el coche ni te esfuerces mucho en limpiar hasta el lunes 13": el práctico consejo de MeteOrihuela

Hay avisos meteorológicos que preocupan… y otros que directamente te hacen la vida más fácil. Es el caso del último mensaje de la cuenta MeteOrihuela, que ha lanzado un consejo claro, útil y con un punto de humor: mejor no limpiar el coche este fin de semana.

El motivo tiene nombre propio —y bastante mala fama—: lluvia de barro. Ese fenómeno que convierte cualquier coche recién lavado en una obra abstracta en cuestión de minutos.

El aviso afecta especialmente al este de la Península y Baleares, donde se espera que este episodio deje su huella hasta el lunes. Así que, si estabas pensando en sacar la manguera, pasar por el túnel de lavado o darte una sesión intensiva de limpieza… quizá no sea el mejor momento.

Porque sí, hay pocas cosas más frustrantes que ver cómo el brillo impecable de tu coche desaparece tras una fina capa marrón caída del cielo. Y lo peor es que no depende de ti.

Un respiro para los procrastinadores

Eso sí, no todo son malas noticias. Para los que llevaban días posponiendo la limpieza, este aviso llega como una excusa perfecta —y totalmente justificada—.

“Ya lo haré el lunes” nunca había tenido tanto sentido.

¿Qué es la lluvia de barro?

Se produce cuando el polvo en suspensión, generalmente procedente del Sáhara, se mezcla con la lluvia. El resultado: gotas cargadas de tierra que dejan manchas visibles en coches, ventanas, terrazas… y prácticamente cualquier superficie expuesta.

Paciencia (y trapo en espera)

Así que el consejo es sencillo: esperar unos días puede ahorrarte trabajo duplicado. El lunes será mejor momento para recuperar el brillo perdido.

Hasta entonces, toca mirar al cielo… y asumir que, esta vez, la naturaleza tiene la última palabra.