El musical Sonrisas y Lágrimas en la programación cultural de Torrevieja este fin de semana

El sábado 10 y el domingo 11 de abril, llega al Teatro Municipal de Torrevieja el musical Sonrisas y Lágrimas, la nueva producción deTheatre Properties en coproducción con Atresmedia. "Un clásico eterno", según la nota de promoción del espectáculo, que "ha emocionado a generaciones enteras y que ahora regresa con una majestuosa puesta en escena que recrea con precisión la Austria de los años 30". Las funciones se presentarán el viernes 10 de abril a las 20:00 horas y el sábado 11 de abril, en doble sesión, a las 17:00 y 20:30 horas.

Ambientada en Salzburgo, 1938, la historia sigue a María Rainer, una joven novicia de espíritu libre y pasión por la música, que abandona temporalmente la abadía para servir como institutriz de los siete hijos del capitán Georg von Trapp, un viudo que ha impuesto una estricta disciplina en su hogar. Con su alegría contagiosa y amor por la música, María devolverá la luz y la esperanza a la familia, despertando también sentimientos inesperados en el capitán mientras el avance del nazismo amenaza su mundo.

Nueva producción

Esta nueva producción de Theatre Properties destaca por "su imponente escenografía, el cuidadoso diseño de vestuario y una iluminación envolvente que potencia cada emoción y acompaña las inolvidables melodías de Rodgers & Hammerstein, interpretadas por un elenco excepcional de artistas del teatro musical español", según la programadora Cultura Torrevieja (Mediapro-Esatur).

Durante 120 minutos, el público podrá disfrutar de un viaje lleno de ternura, humor, amor y esperanza, donde las canciones más emblemáticas —como Do-Re-Mi, Edelweiss o Climb Every Mountain— resonarán con la fuerza de un clásico atemporal.

"Una experiencia teatral y musical que confirma por qué Sonrisas y Lágrimas sigue siendo uno de los títulos más queridos del género, ahora con una versión que combina tecnología escénica, emoción y excelencia interpretativa", según las mismas fuentes.

Duración: 120 minutos + descanso

Entradas: desde 40 €, más gastos de gestión, a la venta en la taquilla del Teatro Municipal y en la web www.culturatorrevieja.com

Este jueves todavía quedan entradas para todas las funciones.

Funciones:

Viernes 10 abril – 20:00 h

Sábado 11 abril – 17:00 h

Sábado 11 abril – 20:30 h

Cartel anunciador del espectáculo musical Sonrisa y Lágrimas / INFORMACIÓN

Expo Torrevieja

La iniciativa privada da el relevo a la actividad cultural en el el Auditorio Internacional de Torrevieja este fin de semana. El Ayuntamiento, a través de Cultura Torrevieja, ha cedido el espacio público, a modo de recinto de congresos, como ha hecho para otros eventos en los últimos años, para acoger los próximos 11 y 12 de abril una nueva edición de Expo Torrevieja, uno de los eventos de estilo de vida más destacados del sur de la Costa Blanca. Con entrada y aparcamiento gratuitos, la cita espera reunir a cerca de 10.000 visitantes durante el fin de semana.

La exposición contará con la participación de más de 180 expositores, "ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios relacionados con el sector inmobiliario, asesoría legal y financiera, salud y bienestar, movilidad, tecnología, reformas del hogar y estilo de vida". Aunque en esencia se trata de una feria inmobiliaria.

"Tejido social"

Entre sus principales "atractivos" destaca la Zona de Clubes y Asociaciones, que crecerá este año para mostrar la riqueza del tejido social de Torrevieja, Orihuela Costa y la Vega Baja, así como la presencia de numerosas entidades benéficas y comunitarias.

El evento se completará con actuaciones en vivo, música, exhibiciones culturales, charlas y demostraciones, además de sorteos y premios, entre los que se incluye un crucero por el Mediterráneo.

Como antesala, el viernes, a las 19:30 horas, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ofrecerá en el Auditorio una presentación de los proyectos estratégicos de ciudad que se están ejecutando en el municipio.

Con horario de 10:00 a 15:00 horas, Expo Torrevieja "se consolida" como un punto de encuentro clave para descubrir oportunidades, conectar con la comunidad y disfrutar de un fin de semana lleno de actividad y entretenimiento.

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El recinto público del Auditorio, construido en 2011 tras una inversión pública de la Generalitat de 50 millones de euros, es gestionado a través de la empresa contratada por el Ayuntamiento para organizar y contratar la programación cultural.