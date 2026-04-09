La ruta de senderismo más llana de Alicante donde puedes ver flamencos a cada paso: una joya natural escondida

El senderismo en la provincia de Alicante ofrece mucho más que ascensiones a cumbres o rutas exigentes por la montaña. Aunque espacios como la Serra de Aitana o el Puig Campana son referentes para los amantes del desnivel, cada vez más personas descubren que también es posible disfrutar de la naturaleza a través de itinerarios sencillos, accesibles y en llano. Este tipo de rutas, además de ser más inclusivas, permiten una conexión más pausada con el entorno.

En este contexto, los parques naturales y las zonas húmedas se han convertido en destinos cada vez más populares para quienes buscan caminar sin dificultad, pero sin renunciar al paisaje. Alicante cuenta con enclaves únicos donde el senderismo se transforma en una experiencia relajada, ideal para familias, principiantes o simplemente para quienes quieren desconectar sin grandes exigencias físicas.

Laguna de La Mata

Pero hay rutas que añaden un atractivo extra: la posibilidad de observar fauna en libertad.Caminar y, al mismo tiempo, contemplar aves o animales en su hábitat natural convierte el paseo en algo mucho más especial. Es precisamente lo que ocurre en el entorno de las salinas de La Mata, en Torrevieja, donde los flamencos y otras especies acuáticas se convierten en los grandes protagonistas del recorrido.

La ruta por la laguna de La Mata permite recorrer buena parte de los ecosistemas que conforman este parque natural. A lo largo del itinerario, el visitante puede disfrutar de amplias vistas del humedal, así como de su vegetación característica y de la diversidad de aves que habitan en la zona.

Ruta fácil

La ruta bordea la laguna salada de La Mata, una extensión de unas 700 hectáreas que ya no se explota para la producción de sal, a diferencia de la cercana laguna de Torrevieja. El itinerario, de unos 5 kilómetros de longitud, apenas presenta desnivel y se puede completar en aproximadamente una hora y cuarenta minutos. Es un trayecto de ida y vuelta, muy sencillo y perfectamente apto para hacer con niños o incluso con personas con movilidad reducida en algunos tramos.

Uno de los primeros puntos destacados del recorrido es el Acequión, un canal artificial que facilita la entrada de agua marina a la laguna. Este elemento actúa como un pequeño ecosistema donde es posible observar vida marina: desde pequeños peces hasta algas o crustáceos.

La ruta de la Laguna de La Mata: el paseo fácil donde ver flamencos en libertad / GVA

A medida que se avanza, aparecen las zonas de saladar, donde crecen plantas adaptadas a condiciones extremas de salinidad. Estas especies han desarrollado mecanismos para sobrevivir en un entorno hostil, como acumular sal en sus tejidos o expulsarla a través de sus hojas, lo que les da un aspecto blanquecino muy característico.

La ruta de la Laguna de La Mata: el paseo fácil donde ver flamencos en libertad / GVA

Uno de los momentos más esperados del recorrido llega en los observatorios de aves, como el de La Cigüeñuela o el del Zampullín. Desde estos puntos, y siempre guardando silencio, es posible contemplar una gran variedad de especies. Dependiendo de la época del año, el visitante puede encontrarse con aves migratorias que hacen parada en su camino hacia África, otras que pasan el invierno en la zona o especies residentes que habitan el parque todo el año. Entre ellas destacan flamencos, avocetas, cigüeñuelas o zampullines cuellinegros, que en invierno alcanzan concentraciones especialmente elevadas.

El recorrido también atraviesa una zona de pinada donde predominan el pino carrasco, el pino piñonero y, en menor medida, eucaliptos procedentes de repoblaciones. Este espacio ofrece sombra y descanso, con áreas recreativas donde detenerse y disfrutar del entorno. Es el lugar perfecto para relajarse tras el paseo.

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Cómo llegar a la laguna

El acceso es cómodo desde distintos puntos de la provincia y de lugares cercanos. Desde Alicante se llega en unos 45 minutos por la N-332, mientras que desde Murcia se puede acceder a través de la A-7 y la CV-91. El punto de inicio se sitúa junto al centro de interpretación del parque, desde donde comienza un recorrido entre viñedos —otro de los elementos tradicionales de la zona— que pronto da paso a la laguna y a los diferentes puntos de interés.