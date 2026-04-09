Torrevieja enseña a la Policía Local y Guardia Civil a prevenir el desgaste psicológico y mantener el equilibrio emocional en su labor diaria

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de sus concejalías de Salud Pública y Policía Local, pone en marcha el programa “Salud emocional en primera línea”, una iniciativa centrada en el cuidado psicológico y el fortalecimiento emocional de los profesionales que desempeñan funciones esenciales para la ciudadanía.

Este programa de formación nace con una la prioridad de garantizar el bienestar de los profesionales públicos, dotándoles de herramientas prácticas que les permitan afrontar con mayor eficacia las exigencias de su labor diaria, prevenir el desgaste psicológico y favorecer un mayor equilibrio emocional en el desempeño de sus funciones y fue presentado este miércoles por la concejal de Salud Pública, Rosa Cañón, el edil responsable de la Policía Local, Federico Alarcón, y el Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Torrevieja, Jesús Mesones.

Iniciativa

La inciativa está especialmente dirigido a los colectivos que trabajan en situaciones de alta presión y contacto directo con la ciudadanía, entre los que se encuentran cuerpos de seguridad como la Policía Local, Guardia Civil, agentes de movilidad, bomberos y personal de Protección Civil, que en Torrevieja se enfrentan, a buen seguro, a situaciones en las que el desgaste psicológico y el equilibrio emocional son factores a tener en cuenta.

Un momento de la presentación de la iniciativa en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torrevieja / JOAQUIN CARRION

Fortalecer competencias profesionales

El objetivo principal de esta acción formativa, según el Ayuntamiento de Torrevieja, es fortalecer las competencias personales y profesionales en el manejo de la ansiedad y el estrés, promoviendo la detección temprana de posibles alteraciones en la salud mental y fomentando entornos laborales más saludables y resilientes.

A través de sesiones dinámicas y participativas, los asistentes adquirirán estrategias de regulación emocional, técnicas de afrontamiento y recursos prácticos aplicables a su realidad laboral, contribuyendo así a mejorar la calidad del servicio público y el bienestar integral de los profesionales.

CALENDARIO DE SESIONES

El programa se desarrollará en dos convocatorias:

-14 y 15 de abril, en horario de 10:00 a 13:00 horas

-13 y 14 de mayo, en horario de 16:00 a 19:00 horas

Con esta nueva iniciativa municipal el Ayuntamiento de Torrevieja "reafirma su compromiso con la salud emocional de quienes trabajan al servicio de la ciudadanía, apostando por la formación continua y el cuidado de las personas como pilares fundamentales de una administración cercana y responsable", según las mismas fuentes.