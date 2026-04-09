Sepultan 10.000 metros cuadrados de saladar protegido con tierra a 150 metros de la orilla de la laguna de Torrevieja, en el parque natural

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) el vertido de inertes y su posterior explanación y compactación sobre una superficie de 10.000 m² a menos de 150 metros de las orillas de la laguna de Torrevieja. Lo que según el grupo ecologista ha provocado la destrucción de la vegetación natural, de la cual una superficie indeterminada de la cubierta vegetal afectada por el vertido se trata de saladar inundable mediterráneo, una formación botánica que alberga especies protegidas de alto valor ambiental. Por otra parte, aseguran que también ha resultado afectado otro sector del saladar colindante con la valla perimetral del Parque Natural aunque de menor superficie.

Grave

Amigos de los Humedales, en palabras de su presidente, Sergio Arroyo, considera "muy graves" los hechos denunciados porque, aunque la superficie destruida no es extensa, ha afectado a uno de los últimos reductos de saladar en este sector de las orillas de la laguna de Torrevieja, donde el trazado del límite del Parque Natural discurre a poco menos de 10 metros de las orillas de la laguna y donde existe una presión humana muy alta.

Plan Especial

El colectivo ecologista informa que el paraje afectado por el vertido forma parte del área de amortiguación de impactos del Parque Natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja y por ello del ámbito territorial del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante. Documento en el que está catalogado como área sujeta a plan especial, debido a la existencia de viviendas construidas sobre suelo no urbanizable desde ante de la creación del parque y ajenas a un “proceso correcto de urbanización” por lo que se deberá redactar un plan especial al objeto de “proteger el paisaje y el medio natural y la integración y funcionalidad de las dotaciones e infraestructuras concretando su funcionamiento” dando un plazo para su redacción de dos años a partir de la entrada en vigor del PORN, que fue aprobado en 2010.

En este sentido AHSA ha solicitado información al Ayuntamiento de Torrevieja y a la Consellería de Medio Ambiente, administraciones ante las cuales también ha denunciado los hechos, sobre la redacción y aprobación del preceptivo plan especial de este sector del espacio protegido. Se trata de una zona en la que residen muchos torrevejenses.

Ubicación del vertido junto a la laguna que ha sepultado diez mil metros cuadrados de saladar inundable / INFORMACIÓN

Terrenos inundables afectados

AHSA enfatiza en su denuncia que en los terrenos inundables afectados por el aterramiento prosperan comunidades vegetales protegidas por la legislación europea relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, además de ser frecuentado por aves acuáticas protegidas como la cigüeñuela común, siendo también un área habitual de campeo de rapaces que nidifican en la vegetación palustre del perímetro de la laguna de Torrevieja como el aguilucho lagunero y el aguilucho cenizo.

Los ecologistas denuncian que los humedales mediterráneos son ecosistemas completamente asediados "por el urbanismo salvaje y la especulación inmobiliaria, siendo las lagunas de La Mata y Torrevieja un claro ejemplo de ello y aseguran que AHSA va a oponerse firmemente a que se destruya un solo metro cuadrado de humedal".

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Fuentes del equipo de gobierno indicaron que todavía no tienen constancia de la denuncia que ha recibido el área de Urbanismo, que dirige el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y que, con competencias delegadas a la edil Sandra Sánchez. En cualquier caso la brigada de inspección urbanística tiene la obligación de acercarse a la zona a levantar acta cuando tenga constancia de los hechos.