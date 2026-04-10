El alcalde de Torrevieja reclama a la Subdelegación del Gobierno refuerzo de la Guardia Civil ante "la situación de inseguridad extremadamente grave"

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha remitido un escrito al subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, para "exigir" de forma "urgente" la presencia de más efectivos y medios de la Guardia Civil" en la ciudad y reclama que el Ministerio del Interior "se tome en serio" la petición ante una situación que tilda de "muy grave". El primer edil cierra su escrito con esta frase: "Se pone en conocimiento a los efectos de posibles responsabilidades posteriores que puedan dar lugar", en clara referencia a lo que pueda ocurrir en los próximos meses en el periodo de temporada alta que se acerca.

Imperiosa

La petición, que el primer edil recuerda que es reiteración de otras anteriores, tiene como detonante el incidente ocurrido del pasado 2 de abril en el que un vendedor ambulante amenazó con un cuchillo a agentes y rajó las cuatro ruedas de un vehículo policial, al que suma la insuficiencia de patrullas para cubrir delitos que son competencia de la Guardia Civil y el aumento de la inseguridad en la ciudad. La carta se centra en la urgencia en la prevención de la venta ilegal como prioridad, para pasar después a la "imperiosa" necesidad de que el Ministerio del Interior realice un refuerzo en la ciudad porque "Torrevieja es citada en numerosos informes, estudios y noticias como una de las de mayor índice de criminalidad de España" con hechos que han generado gran alarma social como tiroteos con armas de fuego, homicidios y lesiones graves.

Coche patrulla de la Policía Local con las ruedas rajadas en el paseo de Juan Aparicio de Torrevieja / INFORMACIÓN

Más Guardia Civil

El escrito del alcalde exige acción inmediata. El Ayuntamiento insiste en la "imperiosa necesidad" de que el Ministerio del Interior y la Delegación y Subdelegación de Gobierno tomen medidas a fin de aumentar el número de efectivos de la Guardia Civil. El objetivo es hacer frente a lo que califica como incremento de la inseguridad, realizar labores de prevención en la fachada marítima y perseguir la venta de productos falsificados por vendedores ambulantes indocumentados.

Como detonante del escrito el equipo de gobierno del PP de Torrevieja detalla el incidente -recogido por INFORMACIÓN-, ocurrido en plena Semana Santa en el popular Paseo de las Rocas, en el que mientras una patrulla de policía local actuaba impidiendo la venta de productos supuestamente falsificados situados uno de los vendedores sacó un cuchillo y rajó las cuatro ruedas del coche policial estacionado sobre el paseo.

La misma persona amenazó a los agentes de la Policía Local. La situación, dice Eduardo Dolón, alteró "gravemente la seguridad ciudadana" en un entorno con gran afluencia de personas, incluidos niños y ancianos, y con tres procesiones a punto de comenzar. Uno de los policías realizó un uso preventivo de su arma reglamentaria para reducir al agresor. El sospechoso fue detenido, también con la ayuda de un guardia civil de paisano que pasaba por el lugar. Dolón señala en su misiva que este episodio "de extrema gravedad", podía haber "terminado de otro modo". El alcalde afirma en la petición que realiza a la Subdelegación que la "la situación empieza a ser muy preocupante".

D. Pamies

Antecedentes

Hace dos días, varios vendedores llamaron "racista" al Intendente Jefe de la Policía Local y le amenazaron mientras se encontraba fuera de servicio junto a su mujer en el mismo paseo. El escrito recuerda antecedentes de episodios de conflicto y violencia entre 2011 y 2014. Cuando algunos de estos vendedores, que viven de este tipo de venta ambulante sin licencia, lanzaron mesas y sillas de las terrazas contra los agentes después de varias actuaciones de la Policía Local. Las detenciones posteriores provocaron manifestaciones y protestas por parte de los vendedores en las que intervinieron agentes antidisturbios de la Guardia Civil.

El gobierno local interpreta el problema de la venta ilegal como un asunto de seguridad ciudadana y traslada que esta actividad no se resuelve solo con denuncias administrativas. Según indica el escrito municipal, estos vendedores, la mayoría de origen subsahariano, carecen de documentación que acredite su estancia legal en España. El material que ofertan es presuntamente falsificado y "perjudica a las marcas originales". Ambas circunstancias, a juicio del equipo de gobierno del PP, "entran totalmente dentro del ámbito de competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Guardia Civil de Torrevieja".

Intervención conjunta de la Policía Local y la Usecic de la Guardia Civil en el paseo / INFORMACIÓN

Mayor índice de criminalidad

El texto señala que Torrevieja aparece en informes y noticias como una de las ciudades con mayor índice de criminalidad de España. Dolón remitió una carta al Ministro del Interior hace meses exponiendo esta situación y no recibió respuesta. La Guardia Civil cuenta con "tan solo 3 patrullas en cada uno de los turnos de trabajo". Esta falta de efectivos obliga a la Policía Local a asumir servicios de violencia de género o doméstica, robos y hurtos, que son propios de las competencias de seguridad ciudadana. El documento califica la situación de "extremadamente grave". Se suman hechos recientes de gran alarma social como tiroteos con armas de fuego, homicidios y lesiones graves.

"No podemos solos", así resume la situación el concejal de Seguridad y Policía Local, Federico Alarcón, pese al refuerzo de agentes que ha experimentado la Policía Local desde hace aproximadamente un año y medio. Las más de cuarenta nuevas plazas cubiertas se han hecho notar con una mayor presencia policial desde el pasado verano en la fachada marítima y en el número de patrullas por turno.

La Subdelegación del Gobierno no se ha pronunciado este viernes sobre esta solicitud tras ser consultada por INFORMACIÓN.

Usecic

Tres de las cuatro últimas intervenciones llevadas a cabo en los paseos para la incautación de productos supuestamente falsificados se han realizado de forma conjunta entre la Policía Local y agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC). Federico Alarcón señaló que no hay reproche a la labor que realiza la Guardia Civil en estos servicios y en su atención a todos los servicios en la ciudad, pero sí a su falta de medios. De hecho, hasta hace poco más de un año la Policía Local era la que apenas disponía de patrullas para cubrir los turnos. Es ahora cuando puede disponer de hasta seis coches patrulla por turno, mientras que la Guardia Civil se ha quedado con la mitad.

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Alarcón señaló que el Ayuntamiento ha vuelto a ver rechazada su petición de que agentes de paisano actúen para evitar las ventas de material supuestamente falsificado y sancionar a los compradores, sanciones que solo pueden acreditar sin que compradores y vendedores conozcan la presencia policial. El Ayuntamiento llenó los paseos de carteles con advertencias de multas de 200 euros que no han servido para mucho.