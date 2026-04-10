La singular alianza entre un parque científico universitario y una gran superficie comercial en Torrevieja

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche y el Centro Comercial Habaneras de Torrevieja han firmado un acuerdo para dar visibilidad al talento emprendedor y promover el tejido empresarial de la provincia. A través de este acuerdo, el PCUMH prestará apoyo para el desarrollo de “Habaneras Emprende”, una iniciativa puesta en marcha por el centro comercial con el objetivo de fomentar la innovación y la creación de empresas en la región. Los encargados de suscribir este protocolo de colaboración han sido la directora-gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas; y el gerente del centro comercial, Jorge Doncel.

Concretamente, se pondrá en marcha un espacio expositivo dentro del centro comercial destinado a start-ups y empresas innovadoras. Habaneras habilitará un stand en sus instalaciones de forma gratuita donde emprendedores y start-ups podrán mostrar y promocionar sus productos y servicios directamente al público. Este espacio está dirigido tanto a proyectos vinculados al Parque Científico de la UMH como a iniciativas innovadoras en general, facilitando, así, un escaparate real en el que testar el proyecto en el mercado. El PCUMH colaborará en la dinamización de este espacio, aportando su experiencia en el acompañamiento a empresas innovadoras.

La primera de las empresas presentes en este stand es la firma Callnak del PCUMH. Se trata de una start-up tecnológica que apuesta por reinventar la industria tradicional del calzado a través de la innovación

La firma Callnak del PCUMH, primera empresa en el stand de Habaneras

La primera de las empresas presentes en este stand es la firma Callnak del PCUMH. Se trata de una start-up tecnológica que apuesta por reinventar la industria tradicional del calzado a través de la innovación. Para ello, emplea fabricación aditiva e impresión 3D en el diseño y producción de sus zapatos, elaborados íntegramente en Elda. Su modelo se basa en la producción bajo demanda, sin necesidad de stock, lo que permite reducir el desperdicio y evitar la sobreproducción. Además, utiliza materiales 100 % reciclables para ofrecer un calzado personalizado, cómodo y sostenible. La compañía combina diseño digital, fabricación avanzada y automatización industrial con el objetivo de impulsar un modelo más eficiente, flexible y respetuoso con el medio ambiente, sin renunciar a la producción local.

Apymeco

Habaneras recibe anualmente más de cinco millones de visitas, por lo que el centro comercial supone una gran exposición para todos aquellos que quieran testar de forma real sus proyectos. El stand, además, estará situado en una zona preferente del centro comercial para facilitar la visibilidad del proyecto. El proyecto cuenta, también, con la colaboración de Apymeco -la asociación de Pequeño y Mediano Comercio local que ahora colabora con las grandes superficies- , que contribuirá a la divulgación de la iniciativa entre el tejido emprendedor local, así como al acompañamiento de charlas formativas, reforzando el impacto del programa y su conexión con el comercio de proximidad.

Espacio Habaneras Emprende en el centro comercial / INFORMACIÓN

Protocolo

Respecto a este protocolo de colaboración, la directora-gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas, señala que supone un apoyo fundamental para el desarrollo de las empresas innovadoras que incuban en el PCUMH y que tienen productos que pueden ser adquiridos por el consumidor final. “Para las start-ups supone, por un lado, una prueba de concepto fundamental para determinar si un producto es viable y cubre realmente la demanda de los consumidores, y por otro una gran oportunidad para arrancar y agilizar esas primeras ventas, que muchas veces son fundamentales para la supervivencia de la empresa”.

Por su parte, el gerente del centro comercial Habaneras, Jorge Doncel, afirma que “este acuerdo nos permite abrir las puertas del centro comercial al talento emprendedor, convirtiéndolo en un espacio donde la innovación se acerca directamente a las personas. Queremos que Habaneras sea mucho más que un lugar de compras, un punto de encuentro donde los emprendedores puedan mostrar sus ideas y conectar con el público real”.

Castellana Properties

Como parte de este protocolo de colaboración, el Parque Científico de la UMH y el Centro Comercial Habaneras trabajarán, además, en la organización de actividades complementarias como talleres, jornadas o ponencias que aporten valor tanto a los emprendedores como a la sociedad en general. Este proyecto también es posible gracias a Castellana Properties, propietaria del Centro Comercial Habaneras. En línea con su estrategia de sostenibilidad, Castellana Properties ha asumido la inversión para la creación, adecuación y puesta en marcha del stand, así como los costes asociados a su operativa, permitiendo que los emprendedores puedan acceder a este espacio sin barreras económicas.

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Con esta colaboración, tanto el PCUMH como Habaneras refuerzan su compromiso con el desarrollo del tejido empresarial de la provincia de Alicante, ofreciendo nuevas oportunidades de visibilidad y crecimiento a proyectos emergentes, y acercando la innovación a la ciudadanía.