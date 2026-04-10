Las familias del Colegio de Heredades de Almoradí se concentran el lunes en el Ayuntamiento por el mantenimiento del transporte escolar

Las familias de 40 alumnos del colegio Heredades de Almoradí tienen previsto concentrarse el lunes a las 11 a las puertas del Ayuntamiento por la decisión de la Generalitat de suprimir el próximo curso el transporte escolar y el comedor para esos escolares que viven en el casco urbano de Almoradí, pero que escogieron ser escolarizados en la pedanía. La movilización se ha impulsado en tiempo récord después de la falta de respuesta municipal a su preocupación y ante la inminencia del periodo de matriculación en mayo.

Sobre todo reclamarán a la alcaldesa y diputada autonómica María Gómez y a la concejala de Educación y directora del Cefire de Orihuela, Susana Miralles, que al margen de escudarse en que carecen de competencias para decidir en esa materia, ejerzan su influencia como cargos públicos para defender los intereses de los almoradidenses. Y a la Conselleria de Educación, que es la que ha trasladado la decisión a través del inspector de zona y la dirección, que dé marcha atrás en una decisión que ven como una estrategia para «llenar» el nuevo colegio Número 4 y un «paso para cerrar el colegio de Heredades».

cartel de la concentración / INFORMACIÓN

Preocupación

Como recogió INFORMACIÓN, el AMPA del colegio público Heredades de Almoradí trasladó "su profunda preocupación" ante la posible supresión del servicio de transporte escolar de cara al curso 2026-2027. Una medida que, según indican, afectaría directamente a cerca de 40 escolares del centro, la mitad de alumnado. Esta situación dificultaría "gravemente" la asistencia del alumnado, ya que muchas familias no disponen de medios para llevar a sus hijos al centro en horario lectivo debido a motivos laborales o falta de vehículo propio.

Se trata de un centro educativo pequeño, de una sola línea que cuenta con 80 alumnos: 40 son niños y niñas de la pedanía, repartida a partes iguales entre los términos municipales de Rojales y Almoradí, y otros 40 que residen en el casco urbano de Almoradí que perderían ese servicio de autobús. Prestación que permite además a estos alumnos contar, de regreso de la jornada lectiva, con servicio de comedor en el colegio Martínez y Canales.

Integración

Las familias escogieron este centro porque los otros tres de Almoradí son mucho más grandes y en el de la pedanía ofrece una educación más cercana, de la que destacan su "fuerte compromiso con la inclusión, especialmente en la atención a alumnado con necesidades educativas especiales, incluidos estudiantes con TEA y aquellos integrados en el aula UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario)". No les importa los aproximadamente ocho kilómetros de ida y vuelta que hace el bus escolar. Desde el AMPA señalan que, aunque se les ha planteado la posibilidad de matricular a los alumnos en otros centros de Almoradí, la mayoría de las familias desea que sus hijos continúen en el CEIP Heredades.

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Viabilidad del propio colegio

Las mismas fuentes subrayan que aproximadamente "la mitad del alumnado del centro se vería afectado por esta medida, lo que, a medio plazo, podría comprometer la viabilidad del propio colegio debido a la posible disminución de matrículas", que recuerdan, es algo que debería tener presente el municipio vecino de Rojales. La pedanía es pequeña, con unos 500 habitantes, pero mantiene estable una población estable, que incluso ha crecido en los últimos años.