Orihuela prepara la apertura al público del yacimiento arqueológico fenicio de Los Saladares

La Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela encara la recta final de las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Los Saladares. Es uno de los enclaves protohistóricos más relevantes del sureste peninsular y el convenio entre el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico UA y el municipio ha permitido desarrollar las distintas campañas de investigación en los últimos años y avanzar ahora hacia su apertura como espacio visitable.

Los trabajos, desarrollados junto al equipo científico de la Universidad de Alicante, suponen la culminación de varias fases de investigación que han permitido profundizar de forma significativa en el conocimiento de este asentamiento, cuya cronología abarca desde el siglo IX hasta el II a.C., siendo clave para el estudio del Bronce Final, el periodo orientalizante y el proceso de iberización en el sureste peninsular.

La cronología del asentamiento abarca desde el siglo IX hasta el II a.C., siendo clave para el estudio del Bronce Final, el periodo orientalizante y el proceso de iberización en el sureste peninsular

Los resultados de la última campaña serán presentados en una próxima ponencia técnica a cargo del catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante y director de la excavación, Alberto J. Lorrio, que se celebrará en la antigua Caja de Ahorros de Monserrate, en la que se darán a conocer tanto los nuevos hallazgos como la interpretación global del yacimiento y su evolución histórica, según explicaron este viernes el concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz, que ha supervisado los trabajos acompañado del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara.

Un momento de las excavaciones en Los Saladares / INFORMACIÓN

Hallazgos relevantes en la etapa fenicia

Durante esta última fase se han producido descubrimientos de especial relevancia, especialmente en el ámbito de la presencia fenicia en el territorio, una línea de investigación que ya había arrojado resultados destacados en campañas anteriores, como la identificación de fragmentos de ánforas fenicias datadas entre finales del siglo IX y principios del VIII a.C.

Estos nuevos hallazgos permiten reforzar la importancia de Los Saladares como enclave fundamental para entender las relaciones entre poblaciones indígenas y las primeras influencias coloniales en la desembocadura del río Segura.

Según Ruiz, “nos encontramos en una fase en la que se ha extraído prácticamente todo el potencial científico del yacimiento. Continuar excavando aportaría información muy similar a la ya obtenida, por lo que ahora el siguiente paso es su conservación, señalización y apertura al público”.

Trece especialistas han estado trabajando en la cuarta fase de las excavaciones del asentamiento que comenzaron en 2020 / INFORMACIÓN

Propuesta

La ponencia servirá también para presentar la propuesta municipal de musealización del yacimiento, con la que el Ayuntamiento pretende dar el salto definitivo desde la investigación arqueológica hacia su uso público y divulgativo.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la instalación de paneles informativos, la adecuación de un sendero de acceso mediante tablones de madera y la delimitación de itinerarios que permitan recorrer el yacimiento de forma segura y ordenada.

El planteamiento pasa por una intervención austera y respetuosa con el entorno, evitando grandes infraestructuras y adaptándose a las características del paraje, con el objetivo de cumplir con la normativa de protección de un Bien de Interés Cultural y facilitar su integración en la oferta cultural del municipio.

Un proyecto con recorrido desde 2020

Las actuaciones en Los Saladares se remontan a 2020, cuando el Ayuntamiento de Orihuela y la Universidad de Alicante retomaron las excavaciones en este enclave, tras décadas sin intervenciones sistemáticas desde las campañas realizadas en los años 70.

Desde entonces, se han sucedido distintas fases de investigación que han permitido documentar estructuras de hábitat, completar la planta de viviendas del Hierro Antiguo, identificar niveles del Bronce Final y avanzar en la consolidación de restos arqueológicos. La cuarta fase culimada ahora ha supuesto una aportación municipal de 18.000 euros.

Visita al yacimiento del acalde Pepe Vegara y el concejal Matías Ruiz / INFORMACIÓN

Musealización

En campañas recientes también se han llevado a cabo trabajos de restauración y primeras actuaciones de musealización, centradas en la consolidación de estructuras y la recuperación paisajística del entorno.

Todo el material recuperado durante las distintas campañas será depositado provisionalmente en el almacén arqueológico hasta que se terminen las obras Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela, próximas a salir a licitación, con presupuesto de un millón y medio de euros. Allí se habilitará un espacio específico dedicado al yacimiento reforzando el papel del museo como centro de interpretación del patrimonio local y canal principal de difusión de los hallazgos.

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La última campaña ha contado con un equipo formado por 13 personas, entre arqueólogos, profesores universitarios, personal investigador, estudiantes y colaboradores, consolidando un proyecto que combina investigación científica, conservación patrimonial y divulgación.