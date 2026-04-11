El Taibilla asumirá un coste energético anual por la desalación de 64 millones

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) tiene previsto desembolsar más 64,8 millones de euros (IVA incluido) en la factura de suministro eléctrico de sus instalaciones el próximo año hidrológico, de octubre de este año 2026 a octubre de 2027. De ese importe el 80 % se destina a la producción de agua desalada para el abastecimiento urbano, el agua del grifo de Murcia y de la mayor parte de Alicante. Es el consumo de sus plantas desaladoras en Alicante y San Pedro del Pinatar, en Murcia. De esta última también se abastecen los municipios alicantinos.

La MCT justifica esta aportación millonaria en el gran volumen de energía que debe contratar en la producción de agua desalada. Y asegura que como consecuencia de la escasa «aportación procedente del Trasvase Tajo-Segura, está aumentando la producción de agua potable procedente de las desaladoras, estando estas a pleno rendimiento, y aumentando considerablemente el consumo de energía». Señala que el agua destinada al consumo de la población procede en su mayoría de las desaladoras, se hace necesario mantener el suministro de energía en estas instalaciones críticas y elevaciones vinculadas a las desaladoras. La estimación de coste supone un incremento estimado -falta adjudicar el contrato a la baja- del 25 % con respecto al año 2025 -2026 que se formalizó por 52 millones.

El 42%

La importancia de la aportación del agua desalada al mix de generación de agua de suministro urbano es una realidad, pero la dependencia del trasvase también sigue siendo muy relevante. El 42,5 % del agua que sale del grifo en 35 municipios del sur y centro de la provincia, entre ellos Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela, es ya desalada, según los datos del actual año hidrológico ofrecidos por la MCT, mientras que la aportación del agua del trasvase, mucho más económica, que difícilmente llega en destino 0,20 euros/m3 frente al euro que cuesta producir el m de agua desalada, se ha visto relegada al 39 % del total.

Los recursos hídricos propios de la cuenca del Segura apenas sobrepasa el 18,5 % del total y se nutre exclusivamente del pequeño embalse del Taibilla, con diez hectómetros de capacidad, aunque también siguen siendo muy relevantes, teniendo en cuenta el déficit hídrico estructural de la demarcación.

Abastecimiento Hídrico: Previsiones y Balance MCT Abastecimiento Hídrico: Previsiones y Balance MCT RECURSOS HÍDRICOS - AÑO HIDROLÓGICO 2025/2026 Producción total prevista 231 hm³ Agua desalada (42,1% del total) 97,89 hm³ - Producción MCT (San Pedro, Agua Amarga) 64,65 hm³ - Acuamed (Torrevieja, Mutxamel) 33,24 hm³ Trasvase Tajo-Segura (39% del total) 91,18 hm³ Río Taibilla (18% del total) 42,49 hm³ BALANCE AÑO HIDROLÓGICO 2024/2025 Producción total (3,32% superior al ejercicio anterior) 229,67 hm³ Agua desalada (41,3% del total) 94,80 hm³ ASPECTOS ECONÓMICOS Tarifa de abastecimiento (congelada desde 2015) 0,69 €/m³ Observación Incremento del 3,1% en producción desalada Fuente: Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) - Informe Consejo de Administración 2026

Prioridad en el trasvase

La justificación en el contrato contrasta con las declaraciones del propio organismo de gestión del agua de «boca» de buena parte de la provincia de Alicante en el sentido de que los recortes del trasvase no afectarán al abastecimiento y siempre mantendrán la prioridad de trasvasar cien hectómetros cúbicos de agua anuales de abastecimiento a Murcia y Alicante, los mismos que los actuales, al margen del aumento de los caudales ecológicos que sí dejarán a la mitad las aportaciones a la agricultura de algo más de 200 a la mitad.

Sin embargo, el incremento de demanda de esos territorios de agua de consumo urbano sí debe asumirse con más producción desalada. La dirección ejecutiva de la Mancomunidad sigue descartando, casi en cada acto público que celebra, que este esfuerzo económico para abonar la energía de necesaria para desalar agua del mar, vaya a suponer un incremento de la tarifa que la entidad suministra a entidades y ayuntamientos de la provincia de Alicante. Añade que son las desaladoras las que garantizan desde 2003 que no se hayan producido restricciones de agua de abastecimiento urbano.

Embalse de La Pedrera al que llega buena parte de la producción de agua desalada de Torrevieja / TONY SEVILLA

La tarifa del suministro de agua de la MCT a los ayuntamientos está «congelada» desde 2015. El metro cúbico de agua se suministra a 0,69 euros a los ayuntamientos, el mismo precio desde hace ocho años. Desde ese momento, primero por los efectos de la sequía y después por el recurso cada vez mayor a la desalación, el temor a un incremento de precios ha sido recurrente. Es un precio muy ajustado porque el coste de la producción -con un precio de la energía estable- se sitúa en torno al euro por metro cúbico y de ese coste el 60 % es energía. De hecho, la próxima anualidad no será la más cara para el presupuesto de la MCT en consumo energético.

Depósitos subterráneos de agua de abastecimiento de la MCT en Vistabella (Jacarilla) / Tony Sevilla

En el periodo 2023-2024 tuvo que desembolsar más de 70 millones de euros, porque aunque el consumo de sus plantas desaladoras fue muy similar el precio de la energía se disparó con la crisis ucraniana. En los últimos cinco años, según figura en los datos públicos de contratación la MCT ha abonado, sin contar prórrogas y modificaciones al alza de los contratos, más de 315 millones de euros de factura eléctrica. Todos recayeron en Iberdrola salvo un ejercicio que fue a favor de Endesa. Para hacer frente al coste energético la MCT está dotando a sus instalaciones de desalación de plantas solares, como la que se construye en Alicante.

Consumo de Agua MCT - Municipios 💧 Consumo de Agua MCT - Municipios 2024 95.0 Millones m³ 34 Municipios +2.7% Variación media Municipio Consumo 2024 (m³) % Total Variación Alicante 20.559.568 21.6% +24.8% Elche 14.480.357 15.2% -0.7% Orihuela 12.905.337 13.6% +4.6% Torrevieja 10.393.330 10.9% +6.4% San Vicente del Raspeig 4.587.062 4.8% -4.6% Santa Pola 4.306.425 4.5% +2.1% Pilar de la Horadada 2.805.874 3.0% +5.7% Rojales 2.393.226 2.5% +4.0% Guardamar del Segura 2.208.796 2.3% +4.1% Crevillente 2.019.304 2.1% +2.8% Almoradí 1.278.990 1.3% +5.1% San Fulgencio 1.153.882 1.2% +2.6% Aspe 1.135.489 1.2% -0.2% Redován 981.386 1.0% +14.5% Callosa de Segura 922.969 1.0% +1.8% Albatera 855.595 0.9% +0.9% Cox 777.958 0.8% +11.1% Catral 772.676 0.8% +5.3% Benejúzar 661.967 0.7% -1.8% Algorfa 650.618 0.7% +20.5% Dolores 587.457 0.6% +2.0% Bigastro 549.835 0.6% +3.6% Los Montesinos 530.541 0.6% -0.5% Granja de Rocamora 457.595 0.5% +6.7% San Isidro 361.857 0.4% +2.9% Formentera del Segura 343.367 0.4% +15.0% Benijófar 334.262 0.4% +3.6% Rafal 263.897 0.3% +0.0% Jacarilla 219.440 0.2% +2.4% Daya Nueva 215.163 0.2% +8.1% Hondon de las Nieves 211.689 0.2% +1.4% Benferri 204.907 0.2% +0.1% Hondon de los Frailes 182.581 0.2% +0.4% Daya Vieja 99.531 0.1% +26.8% Fuente: Memoria de Gestión MCT 2024 | Total consumo: 95.017.826 m³

Acuamed

La factura de la MCT no es la única que paga la Administración para generar agua desalada. También la asume, con un coste millonario anual, la empresa pública Acuamed para producir agua de riego en la desaladora de Torrevieja, con más de 80 hectómetros de producción anual, y de abastecimiento en su planta de Mutxamel, para parte de la comarca de Alicante y la Marina Alta.