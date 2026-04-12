Los dos colegios de Infantil y Primaria en aulas prefabricadas de Torrevieja registran un 98% de alumnos migrantes

Torrevieja registra una situación de emergencia educativa marcada por un crecimiento demográfico que desborda la capacidad de las infraestructuras educativas, algo que admite el propio equipo de gobierno del Partido Popular, que ha tenido que reclamar la construcción de cuatro centros en aulas prefabricadas en los últimos cuatro años: los colegios números 14,15 y 16 -este último está previsto que abra sus puertas este martes con cinco meses de retraso sobre la fecha prevista y tres líneas completas- y el IES número 6 «Eras de la Sal». Mientras que está pendiente la puesta en marcha de una sección delegada del IES Mare Nostrum para el próximo curso, con vocación de convertirse en el IES 7, también en módulos provisionales en el recinto municipal anexo a la Escuela de Idiomas.

Matriculación

Según los datos públicos ofrecidos en el Consejo Escolar Municipal y recabados por el PSOE local, el censo escolar contabiliza 14.488 alumnos en enseñanzas regladas, cifra que supera los 17.000 estudiantes al incorporar las enseñanzas no obligatorias, lo que supone un incremento de 5.000 alumnos en tres años.

Y lo que resuelta llamativo, dos centros de Infantil y Primaria, el colegio «Ricardo Lafuente» (Nº 14) y el colegio Nº 15, además de funcionar exclusivamente en barracones, presentan una composición de un 98% de alumnado extranjero. La nacionalidad mayoritaria en estos centros es la ucraniana, además de alumnos de origen magrebí y sudamericano. Ese porcentaje de población migrante contrasta con la que presentan centros públicos del casco urbano como los colegios «Cuba», «Inmaculada», «Acequión», además del «Ciudad del Mar», sensiblemente menor.

Colegio de Infantil y Primaria Número 16 de Torrevieja con más de 80 módulos prefabricados y coste de 2,2 millones de euros / D. Pamies

Ese perfil de alumnado será muy similar en el centro que abre sus puertas este martes y que se nutrirá de alumnos de los colegios 14 y 15.. Pasarán «de prefabricadas a prefabricadas» para los dos meses que quedan de curso y en muchos casos, según han denunciado las familias, sin tener garantizado el transporte escolar.

El nuevo colegio, aunque con instalaciones provisionales nace vocación de permanencia. Está ubicado en el residencial Mar Azul, sobre una zona verde sin ejecutar más de 40 años, que empleada durante 17 para albergar el colegio Amanecer, que dejó los barracones hace un par de años.

El colegio Número 16 es un centro de tres líneas -tres aulas por nivel educativo- con planta baja y una altura sobre cuatro mil metros cuadrados con un coste de alquiler, montaje y desmontaje que supera los 2,2 millones de euros (IVA incluido) por tres cursos académicos hasta 2028, con posibilidad de prórroga. Educación incluso ha organizado una jornada «puertas abiertas» para este lunes. El alquiler mensual rebasa los 43.000 euros. Se han instalado un total 67 módulos prefabricados para aulas, biblioteca, sala de profesores, asociación de padres y otras dependencias y otros 65 para adecuar casi mil metros cuadrados de las zonas comunes cubiertas para porches, pasillos y escaleras. Además, se han ubicado diez aulas de 15 metros cuadrados cada una de lavabos para Primaria, cinco para Infantil y cuatro para el profesorado.

Necesidades especiales

A esta situación, según los datos del grupo municipal socialista, se suma la llegada de alumnado sobrevenido durante todo el curso, estimado entre 2.000 y 2.300 nuevos estudiantes anuales fuera de plazo, de los cuales el 65% se establece de forma definitiva en la ciudad, según las mismas cifras.

En materia de inclusión y atención a la diversidad, los datos señala saturación en las aulas UECO, especializadas en alumnos con necesidades educativas especiales. Se detecta carencia de estas unidades tanto en Primaria como en Secundaria y con ratios -número de alumnos por aula- que superan la normativa establecida. Con el caso concreto de los 11 alumnos del colegio Número 15 sin apoyo educativo desde que se creó el centro -que según la Generalitat, tras hacerlo público las familias- se va a resolver de forma inminente.

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Formación Profesional

En el ámbito de la Formación Profesional, la oferta en Torrevieja se limita a 23 ciclos formativos para una población superior a los 100.000 habitantes, con una única especialidad de Programa Formativo de Cualificación Básica en Agrojardinería en el IES Torrevigía. Esta cifra contrasta con los 30 ciclos que ofrece Orihuela para 85.000 habitantes y los 145 de Elche para 245.000. Aunque en septiembre de 2024 se anunció el estudio para un Centro Integrado de FP y en enero de 2026 se informó de avances, en marzo de 2026 no existe confirmación pública sobre la ejecución del proyecto.