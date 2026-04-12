Estos son los dos municipios de Alicante donde ha tocado la Primitiva: Los premiados se llevarán más de 16.000 euros

El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado 11 de abril ha dejado dos nuevos premios en la provincia de Alicante. Un boleto validado en Catral y otro en Santa Pola han resultado agraciados con 16.413,33 euros tras acertar la segunda categoría (5 aciertos + complementario).

Los boletos premiados fueron sellados en el receptor 32.245, situado en avenida de la Constitución, 6, en el caso de Catral; y en la administración número 1 ubicada en la calle poeta Miguel Hérnandez, 3 en Santa Pola.

Combinación ganadora de La Primitiva

La combinación ganadora del sorteo ha sido: 02 - 08 - 15 - 23 - 33 - 37. Complementario: 27. Reintegro: 7.

En el sorteo del Joker, el número premiado ha sido el 6 025 425.

Administración donde se validó el boleto agraciado en Santa Pola / INFORMACIÓN

Acertantes de categoría especial y segunda categoría

En el sorteo de este sábado se registraron 11 acertantes de segunda categoría en toda España, que percibirán 16.413,33 euros.

Por su parte, también hubo un acertante de categoría especial (6 aciertos + reintegro). La persona afortunada de Vizcaya, provincia en la que se ha validado el boleto, se llevará 2.422.493,36 euros

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.