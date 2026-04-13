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La Guardia Civil detiene a un hombre en Dolores por tres estafas con la técnica de smishing

El arrestado, de 32 años, remitía mensajes de texto fraudulentos suplantando a una entidad bancaria para obtener los datos de las víctimas, de Badajoz, Canarias y Murcia

La Guardia Civil detiene a un hombre en Dolores por tres estafas mediante la técnica de smishing

La Guardia Civil detiene a un hombre en Dolores por tres estafas mediante la técnica de smishing / Guardia Civil

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La Guardia Civil, en el marco de la investigación Nodo_26, ha detenido en Dolores a un hombre de 32 años como presunto autor de tres delitos de estafa cometidos mediante la técnica de smishing que ha afectado a víctimas de distintas provincias, a las que ha causado un perjuicio económico superior a los 2.000 euros.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre a través del Área de Investigación del Puesto Principal de Guardamar del Segura tras la recepción de una denuncia que en un primer momento parecía corresponder a un hecho aislado. La víctima, residente en Oliva de la Frontera (Badajoz), había facilitado sus datos bancarios tras recibir un mensaje fraudulento que suplantaba a una conocida entidad bancaria, en una modalidad conocida como smishing.

Con la información obtenida, el autor creó una tarjeta bancaria virtual que utilizó posteriormente para retirar 1.200 euros en efectivo en un cajero automático de Guardamar del Segura.

Modus operandi

A raíz de estos hechos, los agentes iniciaron una investigación exhaustiva que incluyó el análisis de trazas electrónicas y el estudio de imágenes de cámaras de seguridad. Estas gestiones, con la ayuda del Puesto Principal de Dolores, permitieron identificar plenamente al autor. Asimismo, se logró vincular al mismo individuo con al menos otras dos estafas cometidas con idéntico modus operandi, siendo las víctimas residentes en Las Palmas de Gran Canaria y San Javier (Murcia).

Detención

Finalmente, el pasado 23 de marzo, y tras un discreto dispositivo de vigilancia, el presunto autor fue localizado en un barrio de Dolores. Una vez confirmada su identidad y su implicación en los hechos investigados, fue detenido in situ.

Así, fue puesto a disposición de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó su libertad con cargos a la espera de juicio.

Los agentes continúan con la investigación abierta y no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas relacionadas con estos hechos.

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La Guardia Civil recuerda la importancia de no facilitar datos personales o bancarios a través de mensajes no verificados y recomienda extremar las precauciones ante posibles intentos de fraude digital.

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