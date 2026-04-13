Orihuela inyecta casi 80.000 euros para la nueva edición de los Murales de San Isidro del 22 al 24 de mayo

Orihuela celebrará una nueva edición -la número 12- de los Murales de San Isidro del 22 al 24 de mayo, una cita que convierte el barrio en un museo al aire libre repleto de poesía, música y puntura para rendir homenaje a Miguel Hernández y que se ha consolidado como uno de los eventos culturales más relevantes de la ciudad y la comarca.

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado el contrato de su organización, desarrollo y publicidad por 76.980 euros, 8.000 más que el año pasado, cuando el presupuesto fue de 68.971, una modalidad que se realiza desde 2024 -antes se hacía a través de contratación directa y contratos menores, lo que incluso desembocó en una investigación por parte del juzgado, que abrió diligencias a raíz de una denuncia del PP oriolano por un presunto delito de prevaricación por fraccionamiento de contrato, que habría supuesto un total de 120.000 euros, aunque la causa fue finalmente archivada al no observarse delito-.

Esta exposición de pintura mural artística realizada sobre las fachadas de las viviendas es una iniciativa que ahora impulsa la Concejalía de Cultura, que dirige Anabel García (Vox), de carácter participativo, en la que artistas, colectivos e instituciones colaboran de manera desinteresada cuyo origen se remonta a 1976, cuando diferentes asociaciones rindieron un homenaje al poeta pintando murales con diferentes imágenes y poemas de la vida del escritor en un ambiente de aquella época de transición, cuatro meses después de la muerte de Franco. Lo que se ha convertido en una fiesta popular se recuperó por parte del Consistorio en 2012 -con algunos paréntesis-.

Durante el evento se llevarán a cabo diversas actividades culturales, artísticas y musicales por las calles Oriolet y Previsión y las plazas de San Isidro y de la Ermita de San Isidro, y llega cuando Cambiemos y el PSOE han pedido en una moción la Declaración de Bien de Relevancia Local Inmaterial para los Murales y tras la polémica por la supresión de financiación de la Senda del Poeta por parte de la Generalitat.

El área de Cultura, dice la propuesta de contrato, no dispone de medios personales ni técnicos suficientes para organizar y ejecutar el evento y requiere una empresa especializada para garantizar seguridad, accesibilidad, legalización de instalaciones y correcta ejecución técnica del evento.

Seguridad

En este sentido, indican los pliegos, la redacción y entrega del Plan de Emergencias constituye una obligación contractual esencial, incluyendo la identificación de riesgos, medidas de prevención, procedimientos de evacuación y coordinación con los servicios de seguridad y emergencias.

El Ayuntamiento también se cura en salud incluyendo en las cláusulas que en caso de que por circunstancias meteorológicas adversas, tales como lluvias intensas, vientos fuertes o alertas meteorológicas oficiales, no resulte posible la celebración del evento en las fechas previstas, el órgano de contratación podrá reprogramar el evento.

Lotes

Las empresas tienen de plazo hasta el día 24 para presentar sus ofertas a un contrato que se divide en cuatro lotes. El primero para el suministro de pintura, con una cuantía de 5.210 euros; el segundo para publicidad (14.561 euros), en el que se incluye merchandising, como sombreros de paja, mil abanicos, otros mil imanes y 500 bolsas de tela; el tercero está dedicado a las actividades -con cuatro ubicaciones: la zona Guernica, la plaza frente al Colegio Jseús María, la calle Gitanilla y la plaza de la Ermita- y plan de emergencias (26.660) y el cuarto a la producción (30.548).

Actividades

A la hora de valorar las ofertas, además de la más ventajosa económicamente, se tendrá en cuanta la instalación de elementos adicionales de visibilidad institucional como un photocall o loneta de gran formato con el logotipo, así como el incremento del número de abanicos y talleres adicionales.

También habrá un tren turístico para los tres días con cuatro vagones con capacidad para cuatro personas con un itinerario que recorrerá la plaza de la Soledad, la calle Calderón de la Barca, el Ayuntamiento y los Murales de San Isidro.

Asimismo, habrá dos rutas guiadas y teatralizadas de 45 minutos -el sábado y el domingo a las 12:30 horas- en la que actores caracterizados interactuarán con el público en distintos espacios urbanos, integrando la explicación histórica y artística con pequeñas escenificaciones frente a los murales y elementos arquitectónicos del recorrido. La propuesta combina divulgación cultural, dinamización artística y participación del público, permitiendo a los asistentes conocer tanto la actividad muralística del barrio como distintos episodios de la vida y obra del poeta, comenzando en el mural El Guernica, donde se introducirá el eje temático del recorrido: el arte mural como herramienta de memoria, identidad y compromiso social, recorriendo las calles Orquídea, Geráneo, Sauce, San Isidro, Tomillo y Camino Viejo del Oriolet, donde finalizará en el mural Paloma atada.

Otra de las atracciones serán los hinchables para niños de entre 2 y 5 años y de 6 a 15, así como talleres infantiles de manualidades y pintacaras para niños de entre 4 y 12 años.

La música tendrá un papel crucial con pasacalles con dos grupos de diez músicos -se valorará a las licitadoras que aumenten su número- que irán desfilando y tocando por las calles del barrio durante al menos dos horas.

Noticias relacionadas

La adjudicataria también deberá organizar el tradicional torneo de fútbol sala que se viene disputando con ocasión de los Murales de San Isidro, en el que se podrán formar como máximo ocho equipos por categoría -adulto e infantil- de siete jugadores cada uno y un trofeo para los dos finalistas.