La Vega Baja confirma su tradición con el Comulgar de San Vicente

Parte de la Vega Baja ha confirmado este lunes su tradición con el Comulgar de San Vicente Ferrer, una festividad con arraigo en la Comunitat Valenciana. Aunque la mañana ha amanecido soleada, un molesto aire fresco ha marcado por momentos las condiciones meteorológicas de la tradicional jornada, un día de fiesta local -con actos religiosos y celebraciones populares- que se mantiene en los municipios de Albatera, Algorfa, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Daya Vieja, Jacarilla y Torrevieja.

Así, los callosinos han acudido un año más a la temprana cita para acompañar a Jesús Sacramentado bajo palio hasta el convento, en el jardín de la Glorieta. Los alumbrantes, de nuevo exclusivamente masculinos, han formado el cortejo, en el que se ha vuelto a ver a niños vestidos de monaguillo haciendo sonar sus campanillas.

Con esta procesión se rememora el traslado de la comunión al antiguo hospital municipal, ubicado en el convento de las hermanas carmelitas desde la desamortización de Mendizábal, en la primera mitad del siglo XIX, hasta finales de la década de los 70 del pasado siglo, según explica el cronista de Callosa de Segura, Miguel Martínez Aparicio.

Así ha celebrado Callosa de Segura el Comulgar de San Vicente / Moisés Marco

Esta procesión eucarística, en la que pueden verse varias generaciones de callosinos, desde abuelos hasta nietos, se mantiene como una de las señas de identidad religiosa y popular de Callosa de Segura. Ha estado presidida por la Corporación municipal, encabezada por la alcaldesa, Amparo Serrano, y otras autoridades que han esperado al Santísimo en la Glorieta como acto de recepción y respeto, rememorando aquellos años en los que se llevaba solemnemente la comunión a los enfermos ingresados en aquel hospital.

El caballero portaestandarte, Juan Antonio López Samper, ha portado el pendón granate parroquial, mientras que los cofrades de Santa María Magdalena y Jesús del Perdón han sido los encargados de llevar el palio y los elementos litúrgicos de esta procesión, en la que las marchas eucarísticas han sido interpretadas por la Sociedad Arte Musical La Filarmónica.

En Torrevieja

También en Torrevieja, a las 8:30 horas, se ha celebrado una de las costumbres más antiguas de la ciudad, el lunes siguiente al de Pascua, comenzando con una misa en el Templo Arciprestal de la Inmaculada Concepción de Torrevieja, desde donde ha partido la procesión del Comulgar de San Vicente Ferrer, popularmente conocida como "procesión del Comulgar", con la cofradía del Santísimo Sacramento, bajo palio, para administrar la comunión a los enfermos y personas con movilidad reducida que no han podido acudir a la iglesia durante la Semana Santa -declarada de Interés Turístico Provincial-, dentro de los actos organizados por la Junta Mayor.

Noticias relacionadas

Un desfile procesional con el que la ciudad despide su ciclo de procesiones pasionales y devocionales, volviendo de nuevo a playas y pinadas para disfrutar de la mona.