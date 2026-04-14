Los bomberos trabajan toda la noche para extinguir un incendio en la Sierra de Orihuela

Un incendio forestal afecta a una zona de difícil acceso al comienzo de la subida a la Cruz de la Muela en la Sierra de Orihuela. Los bomberos, que recibieron el aviso a las 22:17 horas, continúan con los trabajos de extinción a primera hora de este martes.

El fuego se ha producido junto a la urbanización Montepinar, donde comienza la ruta de 8 kilómetros -de ida y vuelta- para ascender a La Muela, un sendero muy popular para acceder al que se ha convertido en un símbolo de la ciudad y protagonista de uno de los actos más esperados en el mes de mayo con su encendido.

Al declararse de noche, los efectivos no han podido actuar con medios aéreos, por lo que se han activado los parques de Orihuela y Almoradí, además de bomberos forestales, para disponer de dotaciones de tierra que pudieran realizar las labores de extinción sobre el terreno.

Los bomberos han logrado estabilizar el incendio a las 4 horas. La evolución a las 7 horas es muy favorable tras los trabajos realizados durante toda la noche, aunque aún queda trabajando en la zona una unidad de bomberos forestales.

La previsión, si el viento no lo impide, es que se pueda extinguir a lo largo de la mañana.

Símbolo de la ciudad

El incendio se ha declarado el mismo día que se celebraba San Vicente Ferrer, precisamente relacionado con la Cruz de la Muela. El cronista oficial de la ciudad de Orihuela, Antonio Luis Galiano, apuntó la fecha del 26 de febrero de 1411 como la de llegada del santo dominico a la ciudad tras sus predicaciones en Alicante y Elche y en el camino hacia la vecina Murcia, donde también tenía concertado algún que otro sermón.

Según la tradición, estuvo predicando en el Salvador, Santa Justa y las iglesias conventuales de San Agustín y la Merced. De aquella estancia quedó como recuerdo una cruz que por recomendación y consejo del santo se colocó en lo más alto del alto cerro de La Muela, vigilante siempre de Orihuela. Galiano, en el estudio que dedica a la Cruz de la Muela en 2007, afirma que documentalmente no se relaciona al maestro Ferrer con esta Cruz, pero tradicionalmente le es atribuida su colocación en este cerro oriolano de esforzada subida y excelentes vistas.

Ya el cronista local José Montesinos atribuía la colocación de la primera cruz en la zona al famoso predicador. En el siglo XVII ya había varias cruces puestas sobre el terreno con la idea de que estas estructuras sirvieran de protección frente a los peligros meteorológicos que pudieran dañar la huerta.

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Así, desde lo alto del cerro se bendecían los términos y se colocaba en la Cruz palma bendita para conjurar contra las tempestades y malas cosechas.