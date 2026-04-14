La Carrera y Marcha 5K Benéfica de Albatera Memorial Esteban Sigüenza Contra la Leucemia se celebra este sábado

La Carrera y Marcha 5K Benéfica de Albatera “Contra la Leucemia” celebra este sábado su segunda edición, consolidándose como un evento deportivo y solidario que busca implicar a la ciudadanía de esta población y de localidades cercanas en una causa benéfica a través del atletismo popular. La prueba cambia de nombre para rendir homenaje a un vecino del pueblo. A partir de ahora, pasa a llamarse Carrera Memorial Esteban Sigüenza 5K Benéfica de Albatera. Este cambio no solo refleja el espíritu solidario con el que nació este evento, sino que también quiere mantener viva la memoria de Esteban Sigüenza, quien luchó con valentía contra la leucemia. En la primera edición se recaudaron 7.260 euros.

La carrera fue creada precisamente para apoyar la investigación de esta enfermedad y con esta nueva denominación, queremos que cada paso que demos en la carrera sea también un homenaje a Esteban y un símbolo de esperanza para todas las personas que enfrentan esta enfermedad. Tras el éxito de la primera edición celebrada el año pasado, con un total de 700 participantes, este evento vuelve con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Josep Carreras, una entidad que desde hace más de 35 años lucha por la curación de la leucemia, el linfoma, el mieloma y otras enfermedades hematológicas poco frecuentes.

Detalle de la edición pasada / INFORMACIÓN

Médula ósea

Esta fundación trabaja activamente en la investigación médica mediante el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, y además gestiona el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO). También ofrece servicios esenciales a los pacientes, como pisos de acogida, orientación médica, información y acompañamiento.

La nueva edición tendrá lugar el sábado 18 de abril por la tarde (hora de salida de la marcha 17:30 y carrera 19:00), en Albatera (Alicante), organizada por el Club de Montaña y Escalada de Albatera, con la colaboración del Ayuntamiento de Albatera

Los objetivos específicos son dar visibilidad a estas enfermedades y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación de médula, la investigación médica y el acompañamiento a quienes luchan día a día contra estas patologías; aumentar el número de participantes con respecto a la anterior edición, y, por lo tanto, aumentar la cantidad de dinero recaudada e incrementar los patrocinadores que colaboren con el fin de cubrir los gastos organizativos del evento y maximizar la recaudación destinada a la lucha contra la leucemia.

Así como fomentar la práctica del deporte entre la ciudadanía, promoviendo hábitos de vida saludables y la participación en eventos deportivos de carácter solidario; y potenciar la implicación del tejido social, sobre todo de Albatera, en torno a una causa solidaria común, fortaleciendo el sentimiento de comunidad y la colaboración entre vecinos, asociaciones, entidades y comercios locales.

La Carrera Memorial Esteban Sigüenza 5k Benéfica de Albatera se celebrará el sábado con salida en la avenida de la Libertad y llegada en Plaza de España, donde también tendrá lugar el avituallamiento y la entrega de premios.

El recorrido del memorial deportivo benéfico / INFORMACIÓN

Modalidades

Carrera 5K: ofrece un recorrido de 5 kilómetros totalmente llano, pensado para que cualquier persona mayor de 16 años pueda participar, sin importar su nivel de experiencia. Tanto corredores habituales como principiantes encontrarán en este circuito urbano una oportunidad perfecta para disfrutar del deporte en un ambiente solidario y accesible. El precio del dorsal será de 10 euros más gastos de gestión por parte de la plataforma que gestiona los dorsales.

Marcha 5K: con el mismo recorrido es ideal para realizarla caminando en un ambiente familiar, inclusivo, solidario y de carácter no competitivo. Es una actividad pensada para personas de todas las edades, pudiendo venir acompañados de sus mascotas, sin necesidad de preparación física previa, cuyo principal objetivo es sumar apoyo a la causa. El precio del dorsal será de 10 euros más gastos de gestión por parte de la plataforma que gestiona los dorsales.

Dorsal 0: para aquellos que no pueden participar en la carrera o la marcha, pero quieren apoyar esta causa solidaria, esta opción permite realizar una donación voluntaria de la cuantía que cada uno considere para contribuir sin necesidad de estar presente el día del evento. El proceso de inscripción se realizará en la plataforma Chip Levante a través del siguiente enlace: https://www.chiplevante.com/es/prueba/5k-benefica-de-albatera-1136-2026.

Cartel de la carrera / INFORMACIÓN

Colaboradores y voluntarios

Como principal organizador del evento figura el Club de Montaña y Escalada de Albatera, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Albatera. Se cuenta con el apoyo de la Policía Local y Cruz Roja para el correcto desarrollo y seguridad del evento.

En cuanto al recorrido se cuenta con un voluntario en cada intersección, necesitando en torno a unas 30 personas. Asimismo para el avituallamiento se cuenta con el apoyo de distintas asociaciones del pueblo, necesitando aproximadamente 10-15 personas.

Cronograma

El reparto de dorsales y bolsas de corredor se realizará los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de abril (hora por confirmar) en la tienda Eléctricas Integradas (C/ Óscar Esplá, 10) de Albatera.

La misma tarde de la carrera se podrá recoger tanto el dorsal/chip como la bolsa del corredor (hora por confirmar) en la Plaza de España. Será obligatorio presentar DNI para poder recogerlo.

17:00 Animación en la zona de la salida, así como durante todo el evento.

17:30 Salida de la marcha, con llegada antes de las 19:00 horas.

19:00 Salida de la carrera.

20:00 Entrega de premios.

20:30 Fin del evento.

El contacto por correo es carrera5kalbatera@gmail.com