Un incendio calcina la popular "caracola" del balneario de lodos abandonado de Torrevieja

La conocida popularmente como "caracola" y hasta "zurullo" del balneario municipal de lodos abandonado en el Parque Natural de la laguna de Torrevieja ha sido pasto de las llamas este martes, dejando una densa columna de humo que se divisaba desde varios kilómetros a la redonda, desde municipios vecinos como Los Montesinos.

El incendio se ha declarado pasadas las 17 horas. Hasta el lugar se han desplazado dos camiones de bomberos, que han finalizado su intervención tras tres horas, dos patrullas de la Guardia Civil y una de la Policía Local.

El fuego ha afectado sobre todo a la parte exterior, que era de madera, aunque los efectivos también han tenido que intervenir en el interior de la estructura helicoidal del edificio promovido por el Ayuntamiento y diseñado por el famoso arquitecto japonés Toyo Ito, que se encontraba abandonada desde hace más de quince años sin que llegara a concluirse al estar en el ámbito de dominio público marítimo.

Labores de extinción por parte de los bomberos / C. Reale

El balneario, en cuya construcción el municipio invirtió más de un millón de euros sin contar con las preceptivas autorizaciones de Costas, ha sufrido varios incendios graves en los últimos años y lo que quedaba de su estructura se encontraba totalmente vandalizada.

Ese lamentable estado lo ha convertido también en una zona de visita de grupos de jóvenes y curiosos, al convertirse en una famosa ruina urbana de la arquitectura del boom de principios de los años 2000, además de ser en algún momento refugio para personas sin hogar.

La hipótesis que se baraja es que el incendio haya sido intencionado. Desde el domingo se han acumulado en la zona lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado, dejando una humedad que dificulta que haya prendido de forma natural.

Rescate del proyecto

En diciembre del año pasado, el Ayuntamiento dio un nuevo paso para reurbanizar este entorno, una amplia zona residencial junto a la laguna salada torrevejense. Un área degradada urbanísticamente y conocida -algunos aseguran que sin mucho fundamento- por albergar los pequeños chalés adosados que regalaba el programa de Televisión Española Un, dos, tres en los años 80.

Con un presupuesto previsto de 9.656.250 euros para una obra que tendría que ser autorizada superando importantes condicionantes ambientales, la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó el proyecto Convenio C-2 "Punta de la Víbora" del Plan General, popularmente conocido como Torreta III, contemplando la creación de una zona verde junto a la laguna de Torrevieja, la reurbanización parcial del residencial y la posibilidad de rescatar la "caracola" para reubicarla fuera del deslinde dominio público de Costas, donde se levantó de forma ilegal, y así recuperar la singular y polémica estructura, ahora calcinada, como mirador a la laguna rosa.