Se olvida de poner el freno de mano y cae por un terraplén hasta un parque infantil con niños en Torrevieja

Un vehículo ha caído desde uno de los viales en pendiente que rodean el parque de la Reina de la Sal, el más grande que hay en la urbanización Los Balcones de Torrevieja, hasta el jardín infantil, donde había varios niños jugando.

El suceso se ha producido sobre las 19 horas de este martes, cuando el coche aparcado, al que el conductor no le había puesto el freno de mano, se ha precipitado, según testigos presenciales, sobre la zona de juegos sin que afortunadamente -o de puro milagro- haya causado heridos, teniendo que lamentar únicamente daños en el lateral trasero del turismo, de matrícula extranjera, provocando un gran susto.

El coche en mitad de la zona de juegos infantiles / Información

Esta zona verde, que se inauguró en 2014, se hizo en 2014 sobre una vaguada que hay entre las viviendas de la urbanización, siendo muy popular entre los vecinos. El parque está jalonado por dos viales sin que haya valla perimetral.

Estas instalaciones, situadas en la avenida María Asunción, se ejecutaron en una rambla de 35.000 metros cuadrados, transformándola en una gran zona verde y deportiva que cambió totalmente la fisonomía de la zona, incluyendo una gran zona deportiva que cuenta con ocho pistas de petanca, dos de bolos asturianos, dos de baloncesto, una pista multideportiva de fútbol sala y balonmano, dos de minifútbol, zona de ping-pong y un pipi-can, además de una zona para juegos biosaludables que cuenta de 12 aparatos y circuito de gimnasia con 14 aparatos para los más deportistas, así como un área de recreo de casi 2.000 metros cuadrados para perros, con Agility incluido.

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Las obras se ejecutaron por los alumnos del Taller de Empleo Mediterráneo VI, que facilitó el trabajo y formación a 38 desempleados durante 12 meses, contando con una inversión de 1.005.410 euros, de los que el 60% fue subvencionado por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo a través del Servef.