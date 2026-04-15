La CHS destina 1,7 millones para prevenir inundaciones en la Vega Baja

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha licitado el contrato de servicios para el desarrollo de actuaciones preventivas destinadas a la protección frente a inundaciones en la Demarcación Hidrográfica del Segura, en el marco del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI).

Una actuación con la que el organismo de cuenca -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)- pretende reforzar su labor en materia de gestión del dominio público hidráulico y prevención del riesgo de inundaciones, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, contribuyendo a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente frente a fenómenos hidrológicos extremos.

El presupuesto base de licitación es de 6.863.869 euros con un plazo de ejecución inicial de 12 meses que se puede prorrogar por un año más, con un valor total estimado de 11.912.500 euros.

Las intervenciones previstas se desarrollarán en distintos cauces de la red hidrográfica de la demarcación, que cuenta con una superficie de 19.025 Kilómetros cuadrados, con el objetivo de recuperar la capacidad de desagüe de los cauces, obras de defensa e infraestructura para reducir el riesgo de inundación y favorecer la recuperación del espacio fluvial con actividades de revegetación de ribera, así como trabajos de planificación, control y seguimiento ambiental.

El procedimiento se estructura en cinco lotes que abarcan distintas zonas de la demarcación, además de uno específico destinado a la asistencia técnica y coordinación en materia de seguridad y salud -este último con un presupuesto de 177.647 euros (308.313 para dos años).

Por zonas, la Vega Baja tiene una superficie de 1.299 kilómetros cuadrados (6,8%). Se trata del lote 2, con un montante de 1,7 millones de euros (3 millones para dos años), mientras que la Región de Murcia abarca 11.180 (58,7%), con un presupuesto de 3,4 (6 para dos anualidades); 4.759 kilómetros cuadrados (25%) en el caso de la cabecera de la cuenca, donde se destinan 990.551 euros (1,7 millones), y Almería 1.787 (9,3%), con 495.275 euros (859.569).

Inundaciones en Dolores tras el devastador episodio de la dana de septiembre de 2019, que afectó a toda la Vega Baja / Alex Domínguez

En términos generales, las actuaciones que se proyectan consisten en la recuperación del funcionamiento natural de los cauces, con la retirada de elementos no deseados que se depositan a causa principalmente de las crecidas de los caudales del río y arroyos y por las inundaciones de estos, dentro de la sección hidráulica de los cauces, mermando su natural capacidad de desagüe, la calidad de sus aguas o incluso poniendo en riesgo a bienes y personas.

En este sentido, los trabajos incluirán labores de retirada de vegetación y sedimentos que puedan obstaculizar el flujo del agua, estabilización y reparación de márgenes afectadas por procesos erosivos, así como intervenciones de restauración de la vegetación de ribera. Todo ello, se indica en el pliego, permitirá mejorar el régimen hidráulico de los cauces y contribuirá a la recuperación de su funcionalidad natural, facilitando una mejor respuesta ante episodios de avenidas.

A su vez, las técnicas de recuperación a aplicar serán lo más respetuosas posible con el entorno, integrándose en lo posible con el funcionamiento ecológico del cauce y del paisaje fluvial. Por lo tanto, la adjudicataria deberá utilizar materiales naturales, como piedras, madera, vegetación, etc.

Asimismo, el contrato contempla actuaciones correctivas tras episodios de crecidas, además de intervenciones puntuales orientadas a mantener el buen estado de las masas de agua, en coherencia con los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

El plan

El Gobierno aprobó en enero de 2023 el PGRI para la cuenca del Segura, lo que implicaba una inversión de 343 millones de euros para el periodo 2022-2027 para obras con las que reducir las inundaciones en la Vega Baja; es decir, un 43% de los 840 millones de inversión para toda la cuenca. Este plan contemplaba proyectos solicitados por el Consell y su Dirección General del Agua para la comarca. De hecho, la Generalitat sería la encargada de la ejecución de la mayoría de las actuaciones.

El plan recogía 11 intervenciones en la comarca, como los corredores verdes para la canalización de escorrentías -que están pendientes-, la rehabilitación y ampliación de la capacidad hidráulica de la red de acequias y la mejora de las edificaciones para minimizar el impacto por inundaciones.

Se incluyen la presa y el canal de desagüe en la rambla de Tabala -que se licitará en 2027-. Se trata de una de las prioridades del organismo de cuenca para prevenir las avenidas torrenciales de este cauce que vierte sus aguas al Segura en su margen derecha antes del núcleo urbano de Orihuela. Una prioridad que se ha expresado en el tiempo en un inicio del trámite fechado en febrero de 1992.

Embalse de Santomera en el desagüe provocado por las intensas lluvias de 2019 / Información

También las obras de defensa y restauración ambiental en la rambla de Abanilla y su conexión con el río Segura y el aumento de la capacidad del canal de derivación de la rambla de Abanilla hacia el pantano de Santomera. La dana de 2019 puso en evidencia su necesidad, pero está actuación de momento está bloqueada. La rambla de Abanilla arrasó entonces parte del término de Orihuela con 20 hectómetros cúbicos y puntas de caudal de 500 metros cúbicos por segundo, mientras que la presa de Santomera se llenó con 25 hectómetros en solo 48 horas y los canales de desagüe no dieron abasto.

El primer ciclo del PGRI (2016-2021) recogía una inversión de 1,7 millones para la Vega Baja en actuaciones solo en materia de estudio, frente a los 343 millones del vigente, de los que 107 millones se invertirían en la prevención y la preparación con carácter anual de medidas frente a precipitaciones intensas como son el mantenimiento de cauces, limpiezas en ramblas y retiradas de sedimentos.

De forma paralela, el PGRI contemplaba la elaboración y redacción de estudios, planes y proyectos en la Vega Baja que suman 80,3 millones, como la permeabilización de carreteras nacionales (N-332), autonómicas y provinciales; estudio para la construcción de presas de laminación en las ramblas Balonga-Abanilla; río Chícamo; creación de zonas de laminación y dique en las ramblas de la sierra de Albatera, Crevillent, Orihuela y Callosa, y proyecto de diques y zonas de almacenamiento de aguas (Pilar de la Horadada-San Pedro del Pinatar), entre otros.