Clausuran en Rojales un taller ilegal que vertía hidrocarburos en un canal de riego

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito contra el medio ambiente tras localizar un taller de mecánica sin autorización en una partida rural del término municipal de Rojales.

Además, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local, las instalaciones han sido clausuradas, cesando la actividad que se venía desarrollando en el lugar.

La investigación se inició por parte de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Guardamar después de detectarse un vertido de hidrocarburos en el azarbe de la Comuna de la huerta de la localidad, lo que motivó la realización de diversas gestiones para determinar su origen.

Las actuaciones permitieron centrar las sospechas en unas instalaciones próximas al canal afectado, donde se sospechaba del desarrollo de la actividad de un taller mecánico sin contar con la correspondiente autorización administrativa.

Inspección

Una vez reunieron las pruebas necesarias, los agentes llevaron a cabo la inspección del lugar, pudiendo comprobar que el taller se encontraba en funcionamiento, con varios vehículos en fase de reparación y la presencia de herramientas y elementos de esta actividad.

Los agentes inspeccionan el taller que operaba sin autorización / Información

Durante la inspección se constató la existencia de residuos propios de la actividad mecánica dispersos por las instalaciones, como baterías o lubricantes, así como una fosa séptica con restos de vertidos de hidrocarburos. Estas circunstancias, recuerda la Guardia Civil, conllevan un grave riesgo de filtración de residuos peligrosos al subsuelo, con potencial afección a las aguas subterráneas y a cauces próximos.

Como resultado de la actuación, se ha investigado al responsable por un posible delito contra el medio ambiente. Asimismo, se han tramitado propuestas de sanción administrativa por la gestión de residuos y la actividad desarrollada sin autorización.

La Guardia Civil afirma que continúa trabajando en la protección del medio ambiente y recuerda la importancia de gestionar adecuadamente los residuos peligrosos para evitar daños al entorno natural.