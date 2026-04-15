Un menor circula a 87 km/h con su patinete y embiste a un policía en Guardamar del Segura
El agente resulta herido, aunque fuera de peligro, mientras que el conductor se enfrenta a infracciones y a un presunto delito de atentado contra la autoridad
La Policía Local de Guardamar del Segura ha intervenido en un grave incidente ocurrido tras detectar a un menor circulando de forma temeraria en patinete eléctrico, alcanzando una velocidad de 87 kilómetros por hora.
Cuando los agentes han iniciado la intervención para interceptarlo, el conductor ha embestido a uno de los agentes, provocando su caída y resultando herido. Con todo, tras ser atendido, se encuentra fuera de peligro.
Los hechos constituyen un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad, además de tener las correspondientes infracciones en materia de seguridad vial.
La Policía Local recuerda que el uso irresponsable de vehículos de movilidad personal pone en riesgo la seguridad de todos. "Seguiremos trabajando para garantizar la convivencia y la seguridad en nuestras calles", aseguran los agentes en sus redes sociales, al mismo tiempo que lanzan un mensaje de "tolerancia cero ante conductas que pongan en peligro a los ciudadanos y a los agentes".
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