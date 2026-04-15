El PSOE Vega Baja alerta del riesgo de incendios en la Sierra de Orihuela

El PSPV-PSOE Vega Baja ha denunciado públicamente la situación de abandono y dejadez en la que la Conselleria de Medio Ambiente mantiene sus competencias en la comarca, una inacción, sostienen los socialistas, que está teniendo "consecuencias visibles y peligrosas sobre el entorno natural y la seguridad de la ciudadanía".

Los socialistas advierten de que la falta de planificación, medios y respuesta por parte de la Administración autonómica está agravando el deterioro del medio ambiente, como se ha podido comprobar recientemente con el incendio declarado en la Sierra de Orihuela, un espacio especialmente sensible rodeado de cientos de viviendas.

A esta situación se suma la proliferación descontrolada del Tomicus, una plaga que está afectando gravemente a los pinares. La falta de actuaciones está provocando que numerosos árboles queden secos y muertos, convirtiéndose en combustible de rápida propagación en caso de incendio, incrementando de forma notable el riesgo para las personas y sus viviendas.

Desde el PSPV-PSOE alertan de que, ante la previsión de un verano con altas temperaturas, resulta urgente actuar en la limpieza y mantenimiento del monte y de los cauces, algo que a día de hoy no se está garantizando.

Esta situación queda evidenciada en la propia comunicación remitida por la Dirección Territorial de Alicante, en la que se reconoce la imposibilidad de emitir informes ambientales por "acumulación de trabajo y falta de personal", lo que está bloqueando actuaciones necesarias en el municipio de Orihuela.

Las Cortes

Ante esta situación, el PSPV-PSOE ha dado un paso más y ha trasladado el problema a las Cortes. A través de los diputados Ana Belén Juárez y Ramón Abad, el grupo socialista ha registrado varias preguntas escritas para exigir explicaciones a la conselleria sobre esta falta de capacidad para cumplir con sus obligaciones.

Juárez ha manifestado que "es absolutamente inaceptable que la propia conselleria reconozca que no puede emitir informes ambientales por falta de personal. Estamos hablando de actuaciones que afectan directamente a la seguridad de las personas y a la protección de nuestro entorno natural".

La diputada Ana Belén Juárez / Información

Así, ha insistido en que esta situación no es puntual, sino que evidencia un problema estructural: "Queremos saber si estamos ante un colapso puntual o ante una falta estructural de medios, porque lo que está en juego es que se puedan iniciar trabajos sin las garantías ambientales necesarias o, peor aún, que no se actúe cuando es urgente hacerlo".

Además, la diputada ha advertido de las consecuencias de esta inacción, ya que "la falta de limpieza de cauces, el abandono de nuestros montes y la ausencia de control sobre plagas como el Tomicus están generando un escenario de alto riesgo. No se puede esperar a que ocurra una desgracia para actuar".

Responsabilidades

Desde el PSPV-PSOE exigen a la conselleria que asuma sus responsabilidades, refuerce de manera urgente los medios técnicos y humanos y garantice que se llevan a cabo las actuaciones necesarias para proteger el medio ambiente y la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, reclaman coordinación real entre administraciones para evitar bloqueos y retrasos en actuaciones fundamentales como la limpieza de cauces y la gestión forestal.