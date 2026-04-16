La aportación del Ayuntamiento de Orihuela a la Senda del Poeta: 435 euros para dos urinarios

La edición número 30 de la Senda del Poeta, que rinde homenaje desde 1998 a Miguel Hernández, se celebrará del 24 al 26 de abril con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el acto inaugural en Orihuela, así como con la asistencia de otros representantes del ministerio, políticos y personas vinculadas al mundo de la cultura.

La iniciativa, organizada por la Fundación Cultural Miguel Hernández, coorganizada por la plataforma "Tu pueblo y el mío" y patrocinada por el Ministerio de Cultura, volverá a reunir a senderistas, ciudadanía y a numerosas entidades, asociaciones, colectivos sociales y culturales y centros educativos en torno al legado del poeta oriolano, pese a "los intentos del Gobierno valenciano de PP y Vox de vaciarla de contenido e impedir su celebración en su formato histórico", ha manifestado este jueves Lucas López, presidente de la plataforma ciudadana.

Así, ha cargado también contra el Ayuntamiento de Orihuela -también gobernado por ambas formaciones-, cuya aportación ha calificado de "vergonzosa", al limitarse, según la organización, a 435 euros para dos urinarios portátiles. La cuantía se tramita a través de la Concejalía de Juventud, que dirige Anabel García (Vox), también edil de Cultura.

Fuentes municipales indican que no ha dado tiempo a sacar una licitación, tal y como se venía haciendo anteriormente con un contrato para los actos en la inauguración de la marcha -y un concurso de poesía-, con un presupuesto de unos 15.000 euros, aunque la intención del Consistorio -aseguran- es que siga habiendo licitación en los próximos años.

Una ayuda de la ciudad natal del poeta que contrasta, según la organización, con la participación de la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche, que aportarán la pernocta del sábado, un menú especial para senderistas, desayuno del domingo y servicios de podología y fisioterapia. También habrá un servicio de autobuses que trasladarán a los senderistas al polideportivo municipal de Elche, donde estarán habilitadas las duchas.

Sin presupuesto

López también ha arremetido contra la Diputación de Alicante, que comunicó que no disponía de presupuesto para atender la petición de colaboración trasladada por la organización, además de criticar a la Generalitat y al IVAJ por retirar la financiación a pocos meses de la cita y por empujar una tramitación impropia de la verdadera naturaleza de la actividad. Según ha señalado, la organización se vio obligada a desistir de expedientes tramitados como prueba deportiva y marcha de personas, pese a que se trata de una actividad de carácter sociocultural desarrollada en espacios municipales, quedando finalmente archivados los expedientes.

"Ha habido un boicot político y administrativo en toda regla", ha sentenciado el presidente de "Tu pueblo y el mío", al tiempo que ha insistido en que, a su juicio, "han intentado que esta edición no saliera, retirando la financiación, forzando trámites inadecuados y actuando con un margen de tiempo que hacía muy difícil reaccionar", pero "no lo han conseguido porque la sociedad civil ha dado un paso al frente".

Subvención

En este sentido, la organización ha agradecido el apoyo prestado por el Ministerio de Cultura -con una aportación de 40.000 euros- y la Subdelegación del Gobierno en Alicante, así como a "los ayuntamientos que sí han entendido la importancia cultural, cívica y memorialista de esta cita" y a los colectivos y otras entidades implicadas.

Datos principales Fechas: 24, 25 y 26 de abril. Inauguración: viernes 24 de abril, Orihuela. Asistencia recomendada desde las 9:30 h; comienzo del acto a las 9:45 h. Clausura: domingo 26 de abril, 17:00 h, Cementerio de Alicante.

También ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para participar y convertir esta edición en "una gran expresión colectiva de memoria, cultura y compromiso", recordando que no es necesaria inscripción previa para sumarse a la marcha -cualquier persona puede sumarse libremente al recorrido o acompañar alguno de sus tramos-, salvo en los supuestos organizativos de manutención o pernocta.

Recorrido

La marcha, que reunirá a numerosas entidades, asociaciones, colectivos sociales y culturales y centros educativos, comienza con el acto institucional a las 9:45 horas el día 24 en la ciudad natal del poeta e incluirá intervenciones, actuaciones y la entrega de las distinciones "Senderista del año" en una experiencia colectiva, abierta y no competitiva que combina memoria, cultura y territorio en torno a la figura de Miguel Hernández.

Tras la inauguración, recorrerá durante tres jornadas Orihuela, Redován, Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent, Elche, Rebolledo y Alicante, donde se clausurará la actividad el domingo 26 a las 17 horas en la tumba de Miguel Hernández, en el cementerio de Alicante, con la entrega de una corona de laurel y unas palabras de homenaje al poeta.