El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ofrece un curso de criptomonedas y el PSOE pide su cancelación

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha ofertado un curso para aprender crypto bajo el reclamo de que es "una buena opción de inversión para jóvenes". El taller se ofrece de forma presencial, en la Casa de Cultura, del 27 de abril al 4 de mayo -en horario de 19 a 21 horas-, con cinco sesiones gratuitas que abordan contenidos como qué es el blockchain y cómo funciona; Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas; cómo comprar, guardar y usar crypto con seguridad; DeFi, NFTs y oportunidades reales y cómo evitar estafas y entender la fiscalidad en España.

El grupo municipal del PSOE ya ha pedido su cancelación, alertando del riesgo para los jóvenes, al mismo tiempo que ha reclamado explicaciones al equipo de gobierno de José María Pérez Sánchez (PP) sobre la relación con esta actividad.

Riesgos

El concejal y portavoz adjunto del PSOE, Ángel T. Cegarra, ha mostrado su preocupación por el enfoque del curso y por el respaldo institucional que está recibiendo "una actividad orientada a la formación en inversión en criptoactivos, un ámbito caracterizado por su elevada volatilidad, falta de garantías y riesgos significativos, especialmente para jóvenes sin formación financiera", tal y como han trasladado en un escrito registrado en el Ayuntamiento.

En este sentido, los socialistas también han señalado que "organismos supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han advertido de forma reiterada sobre los riesgos asociados a este tipo de activos, señalando la posibilidad de pérdidas totales de la inversión, la alta volatilidad y la falta de protección del inversor".

Así, han advertido de que "este tipo de cursos, por su enfoque habitual, suelen estar asociados a modelos basados en expectativas irreales de beneficios rápidos, en algunos casos vinculados a prácticas que han derivado en pérdidas económicas importantes para jóvenes y sus familias".

Además, han criticado el apoyo municipal a la actividad: "Una administración pública no puede contribuir, ni directa ni indirectamente, a generar expectativas irreales de enriquecimiento rápido ni a difundir actividades que puedan derivar en perjuicios económicos para la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes".

Promoción

Los socialistas han argumentado que "es imprescindible que estas actividades se desarrollen con todas las garantías, transparencia y responsabilidad, especialmente cuando existe una vinculación directa o indirecta con una institución pública", como es el Consistorio, que aparece como colaborador y promociona la actividad públicamente.

Asimismo, han mostrado su apoyo a las asociaciones e iniciativas locales, pero en este caso creen que "existen dudas razonables que agravan la preocupación: la reciente creación de la entidad organizadora, sin trayectoria conocida, la coincidencia temporal entre la creación de perfiles en redes sociales y la promoción del curso, además de la falta de información clara sobre contenidos, responsables o garantías de la actividad".

Cegarra ha explicado que "lo preocupante no es el curso", sino que "el Ayuntamiento le esté dando visibilidad, espacio y promoción", insistiendo en que "una institución pública no está para eso, sino para prevenir y explicar las consecuencias negativas de este tipo de inversiones", porque, tal y como advierten la CNMV y el Banco de España, "puedes perderlo todo", ha añadido el edil.

Por ello, el PSOE ha pedido por escrito al alcalde del municipio, José María Pérez Sánchez, "actuar bajo principios de prudencia, protección de la ciudadanía y garantía de información veraz", así como la cancelación del curso de inversión en criptomonedas y la retirada de su difusión en los canales municipales, además de información sobre la relación del Ayuntamiento con la actividad, establecer criterios para la promoción institucional de actividades e impulsar programas de educación financiera responsable, especialmente dirigidos a jóvenes.