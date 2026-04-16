Bauhaus sortea el proceso judicial y pone la primera piedra de su nueva tienda en Torrevieja

La multinacional alemana Bauhaus ha sorteado el proceso judicial y ha colocado este jueves la primera piedra de su nuevo centro en Torrevieja, un proyecto que supondrá una inversión de 39 millones de euros, en la franja de 100.000 metros cuadrados de uso terciario dispuestos en la macrourbanización de más de 7.000 viviendas que se construye en La Hoya, en paralelo a la carretera CV-905, entre San Luis y Jardín del Mar-Doña Inés.

En concreto, la parcela se sitúa entre la nueva avenida de José Carreras y la rotonda de acceso al sector, junto a la balsa de laminación de aguas torrenciales.

Con este establecimiento, la compañía -referente en bricolaje, reformas, decoración y jardín- sumará su tercera tienda en la Comunidad Valenciana, junto a los ya existentes en Paterna y Alfafar, consolidando su crecimiento en el territorio valenciano, donde alcanzará los 45.000 metros cuadrados de superficie comercial y la creación de unos mil puestos de trabajo.

Arrancan las obras de la nueva tienda de Bauhaus en Torrevieja / Joaquín Carrión

El proyecto se ha venido retrasando desde 2024, cuando obtuvo la primera licencia de obra mayor por parte del Ayuntamiento, porque otra empresa del sector, Leroy Merlín -una de sus principales competidoras en España-, que cuenta con dos tiendas en Orihuela Costa, recurrió al juzgado y obligó al Consistorio a repetir todo el procedimiento de concesión por saltarse la exposición pública.

El acto ha contado con la presencia del CEO de Bauhaus España, Bart Ginneberge, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, así como de representantes institucionales y del equipo implicado en el desarrollo del proyecto. "Para la ciudad, es un paso muy importante, ya que estamos hablando de un sector en pleno desarrollo", ha manifestado el regidor, que ha añadido que "este espacio mejorará la oferta de la zona y generará un importante volumen de empleo". Por eso, ha indicado, "desde el Ayuntamiento colaboraremos también con la compañía para iniciar estos procedimientos y ofrecer alternativas de trabajo a todos los torrevejenses".

Autoridades y representantes de Bauhaus durante el acto de colocación de la primera piedra / Eduardo García

El establecimiento

En concreto, el nuevo centro se ubicará en un terreno de 30.000 metros cuadrados y contará con una superficie total construida de 13.000, distribuidos en 9.000 de tienda, 1.700 de Drive in y 2.300 de City Garden.

La construcción del centro supondrá la creación de 150 puestos de trabajo directos y aproximadamente 100 indirectos, contribuyendo al desarrollo económico del entorno y reforzando el compromiso de la empresa con el territorio, según la propia compañía, que ha asegurado que "estos 250 puestos estarán vinculados tanto a la actividad del centro como a proveedores y servicios asociados al proyecto".

Asimismo, desde la multinacional se señala que mantiene su compromiso con el empleo de calidad, basado en la estabilidad, la formación y la promoción interna. En este sentido, más del 90 % de su plantilla cuenta con contrato indefinido y se prioriza la incorporación de talento local, ayudando al desarrollo social y económico de las comunidades en las que opera.

En línea con su compromiso con el medioambiente, desarrollará este proyecto bajo criterios de eficiencia energética, incorporando medidas como la instalación de paneles fotovoltaicos, que permitirán generar aproximadamente el 35 % de la energía necesaria para el funcionamiento del centro, así como sistemas de recuperación de aguas pluviales y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La compañía busca integrarse en el entorno local, contribuyendo activamente al desarrollo económico y social del municipio de Torrevieja.

Con este nuevo proyecto, continúa avanzando en su estrategia de crecimiento en España, donde alcanzará las 15 tiendas con la apertura del centro de Torrevieja, tras la próxima puesta en marcha del nuevo establecimiento de Meridiana en Barcelona, prevista para este verano, reforzando así su posicionamiento como referente en el sector del bricolaje, la reforma y la mejora del hogar.