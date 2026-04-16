La Confederación del Segura adjudica por 1,3 millones el cambio de válvulas en el embalse de La Pedrera en Orihuela para evitar fugas

A falta de que se formalice, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha propuesto ya a una empresa para la modernización y mejora de la valvulería de entrega del embalse de La Pedrera al canal del Campo de Cartagena, que se ubica en el término municipal de Orihuela, un contrato que se financia con fondos Feder y cuya entrada en vigor está prevista el día 30 con un plazo de ejecución de diez meses para recuperar la plena operatividad y optimizar la gestión de los caudales suministrados.

La mercantil ha realizado la mejor oferta, con un presupuesto de 1.387.812 euros, lo que supone una rebaja de casi 200.000 euros sobre el montante que salió a licitación, de 1.581.552 euros. Se trata de la UTE Construcciones Alpi e Ingeniería del Agua y la Energía -UTE Valvulería Pedrera-, que ha obtenido la mayor puntuación con respecto de las otras cinco empresas que se han presentado al concurso, de las que tres ofertaron un precio ligeramente más bajo, siendo el menor 1.269.196 euros, y otras dos una cuantía superior hasta alcanzar 1.557.829 euros.

En cuanto a los aspectos que se han valorado, según el informe técnico, son que presenta muy buen contenido y grado de detalle de la memoria justificativa y explicativa de la propuesta, así como buena claridad y coherencia en los estudios y propuestas complementarias; muy buena selección de equipos elegidos; demuestra un buen conocimiento sobre el proceso constructivo: muy buena justificación y descripción de los materiales empleados; un desarrollo adecuado del equipo de Seguridad y Salud, con formación al personal y medidas preventivas definidas; tiene en cuenta limitaciones y dificultades de distinta naturaleza y propone medidas para la reducción de ruido y de generación de residuos.

Infraestructura

El embalse de La Pedrera es una infraestructura estratégica dentro del sistema del postrasvase Tajo-Segura, ya que regula caudales destinados tanto al regadío del Campo de Cartagena como al abastecimiento urbano gestionado por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Embalse de La Pedrera, en Orihuela / Información

Sin embargo, el uso continuado de sus elementos ha generado diversas incidencias, como pérdidas de estanqueidad en compuertas de las torres de toma, averías y dificultades operativas en las válvulas Howell-Bunger, lo que hace necesaria su modernización para el control preciso de los caudales suministrados.

No en vano, estos fallos provocan la fuga de fluidos o la entrada de agentes externos, causando problemas como la contaminación, la ineficiencia del sistema o el desperdicio de recursos.

Las actuaciones previstas contemplan la rehabilitación integral de las compuertas y elementos de toma de la presa, la modernización y revisión de las válvulas existentes, así como la instalación de nuevos elementos de regulación en el canal del postrasvase.

Asimismo, se incorporarán mejoras en los sistemas de control y gestión hidráulica, junto con trabajos complementarios de adecuación -como desbroce y retirada de material- en la presa principal y sus diques.

Con esta intervención, incide la CHS, se avanza en la mejora de la optimización de la explotación de una infraestructura clave para el sureste español, adaptándola a las necesidades actuales de gestión de los recursos hídricos.