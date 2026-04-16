A buen seguro el Consell terminará este mandato sin iniciar las obras para duplicar la CV-95 entre Torrevieja y Orihuela. Un año después de que Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras, anunciara que se iba a realizar un estudio de viabilidad económica para que fuera la iniciativa privada la que ejecute el esperado desdoblamiento -pendiente desde hace cuatro décadas-, la Generalitat ha licitado la redacción del proyecto básico y los estudios necesarios para la futura concesión de las obras de ampliación entre ambos municipios, con el objetivo de avanzar en la mejora de la capacidad y la seguridad vial de este eje clave de la comarca.

Así lo ha confirmado este jueves el vicepresidente tercero y conseller, que ha asegurado que "tal y como nos comprometimos con todos los alcaldes de la zona y con la Vega Baja vamos cumpliendo etapas para hacer realidad una infraestructura tan demandada y ansiada".

No en vano, constituye una vía estratégica que conecta el interior de la comarca con el litoral y soporta una elevada intensidad de tráfico, especialmente en periodos estivales, cuando se produce un notable incremento de la población. Esta situación genera problemas de capacidad y seguridad vial en diversos tramos, especialmente en los accesos a los principales núcleos urbanos.

El conseller Vicente Martínez Mus / Información

Contrato

El contrato permitirá definir la solución técnica más adecuada, así como analizar las distintas alternativas de actuación, entre ellas el desdoblamiento de la vía y la ejecución de variantes que contribuyan a reducir el tráfico en las poblaciones.

El importe asciende a 1.317.969 euros e incorpora el estudio de viabilidad y la estructura contractual de la concesión, lo que permitirá disponer de apoyo técnico en los siguientes pasos que se den para adjudicar las obras a una concesionaria.

La empresa asumiría íntegramente el coste de la obra pública y de mantenimiento y explotación durante el periodo concesional, mientras que la Administración le abonaría un canon anual en concepto de pago por disponibilidad que le permita amortizar durante el periodo concesional los costes anteriores.

Actuación

El ámbito de actuación abarca aproximadamente 26,5 kilómetros y atraviesa o bordea municipios como Orihuela, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas, donde la carretera presenta actualmente un único carril por sentido y limitaciones derivadas de su trazado y de su integración en entornos urbanos.

Retención de tráfico en la CV-95 en su tramo entre La Veleta y el Hospital Universitario de Torrevieja / Tony Sevilla

Los estudios previos necesarios permitirán articular el desarrollo de la actuación mediante un modelo de colaboración público-privada, incluyendo los análisis de viabilidad técnica, económica y ambiental, así como la estructuración de una futura concesión. Con esta licitación, la Generalitat afirma que avanza en la planificación y desarrollo de una infraestructura prioritaria para la vertebración territorial de la Vega Baja, orientada a mejorar la movilidad, la seguridad y la conexión entre el interior y la costa.

Martínez Mus ha destacado las virtudes de la fórmula concesión y ha recordado que iniciativas como el pago por disponibilidad ofrecen ventajas de cara a ejecutar una inversión que, en este caso, es de unos 180 millones de euros. De la misma forma, ha indicado que la autovía sería gratuita: "No va a suponer ningún tipo de carga para los usuarios", al tiempo que ha concluido que "es una buena noticia para los habitantes de la Vega Baja", ya que "por fin se dan pasos definitivos en esa infraestructura".

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Fue a finales de abril cuando el conseller explicó esta propuesta a alcaldes de la comarca y a los principales empresarios de la construcción inmobiliaria en un encuentro en Torrevieja. El anuncio se realizaba después de que en los presupuestos de 2025 de la Generalitat desapareciera la inversión plurianual para arrancar la construcción de un proyecto de adjudicación directa con una primera partida de 25 millones.

El conseller fijó entonces una estimación de ejecución, reconociendo que la tramitación es larga: "El compromiso del Consell es tener acabado el proyecto antes de que finalice la legislatura [2027], además de que esté aprobada la Declaración de Impacto Ambiental y que la licitación de la concesión esté en marcha".

Peatones en el arcén de la CV-95 a la altura del Hospital Universitario de Torrevieja / Tony Sevilla

Fue en junio cuando la Generalitat formalizó el contrato para la redacción del proyecto de desdoblamiento de la CV-95 entre Los Balcones y Mar Azul, a la altura del Hospital Universitario de Torrevieja -que registra una media de tránsito de 18.000 vehículos diarios-, con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que probablemente no será una realidad hasta pasado el verano de 2027.

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En este punto su alta densidad de tráfico, además de retenciones, provoca que las ambulancias deban abrirse paso utilizando la mediana en caso de urgencia. Al ser un vial enclavado en una zona muy urbanizada y con un servicio de transporte urbano deficiente, los márgenes sin apenas arcén se emplean habitualmente como camino peatonal para unir el casco urbano con Los Balcones y el hospital.