Velázquez y Vegara dan las pistas del tercer artista que estará en el Tardeada de Orihuela
La banda se une al cartel del 19 de septiembre en el recinto ferial de Los Huertos junto a Funambulista y Zahara Rave
Tardeada no anuncia a sus artistas, los descubre. Para revelar su confirmación más internacional, el festival ha elegido un escenario tan único como el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. Siguiendo la narrativa y el storytelling de la búsqueda de unos cuadros, ha filmado entre sus paredes una nueva entrega para dar a conocer a otro de los grupos que actuarán el 19 de septiembre en el recinto ferial de Los Huertos.
La elección del museo para realizar el anuncio no es casual. Tardeada nació con vocación de poner en valor el territorio y la cultura de la Vega Baja, y convertir uno de los espacios patrimoniales más importantes de la provincia en escenario narrativo es una declaración de intenciones.
Así, con obras de la talla de un Velázquez como testigo y la presencia del alcalde del municipio, Pepe Vegara, como personaje principal y hasta una breve intervención de la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, la organización ha confirmado a la banda anglovasca Crystal Fighters, que lleva más de una década conquistando los grandes festivales del mundo -Glastonbury, Coachella, Primavera Sound- con un sonido que funde electrónica, indie y música tradicional vasca. Su directo es pura energía, y Orihuela lo comprobará en primera persona compartiendo cartel con Funambulista y Zahara Rave, con entradas a la venta en esta web.
Suscríbete para seguir leyendo
- El futuro del Puente Rojo de Alicante, a tres alturas para garantizar la continuidad peatonal y de la zona verde
- La Generalitat restablece en su puesto al funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos
- El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
- Máxima tensión por el desalojo de una vivienda en Guardamar por parte de una empresa desokupa
- Todo lo que debes saber sobre las cañas de la Santa Faz de Alicante: cuántas se reparten, dónde y desde qué hora
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- Un hallazgo en la Universidad Miguel Hernández de Elche abre una nueva vía para entender la esquizofrenia