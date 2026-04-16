Velázquez y Vegara dan las pistas del tercer artista que estará en el Tardeada de Orihuela

Tardeada no anuncia a sus artistas, los descubre. Para revelar su confirmación más internacional, el festival ha elegido un escenario tan único como el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. Siguiendo la narrativa y el storytelling de la búsqueda de unos cuadros, ha filmado entre sus paredes una nueva entrega para dar a conocer a otro de los grupos que actuarán el 19 de septiembre en el recinto ferial de Los Huertos.

La elección del museo para realizar el anuncio no es casual. Tardeada nació con vocación de poner en valor el territorio y la cultura de la Vega Baja, y convertir uno de los espacios patrimoniales más importantes de la provincia en escenario narrativo es una declaración de intenciones.

Cartel de la actuación de Crystal Fighters / Información

Así, con obras de la talla de un Velázquez como testigo y la presencia del alcalde del municipio, Pepe Vegara, como personaje principal y hasta una breve intervención de la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, la organización ha confirmado a la banda anglovasca Crystal Fighters, que lleva más de una década conquistando los grandes festivales del mundo -Glastonbury, Coachella, Primavera Sound- con un sonido que funde electrónica, indie y música tradicional vasca. Su directo es pura energía, y Orihuela lo comprobará en primera persona compartiendo cartel con Funambulista y Zahara Rave, con entradas a la venta en esta web.