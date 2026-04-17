Almoradí confirma que el colegio Heredades se queda sin transporte, pese a las protestas

El colegio Heredades de Almoradí mantendrá el próximo curso el servicio de comedor, pero no el de transporte, pese a las protestas de las familias del centro escolar. La alcaldesa, María Gómez, ha informado de que responsables de la Conselleria de Educación le han confirmado que no será posible mantener el transporte "dado el considerable incremento de plazas que aporta el nuevo centro que abrirá sus puertas en el municipio el próximo curso".

Sí contará con comedor escolar. También ha subrayado que el Ayuntamiento ha procedido a la instalación de aire acondicionado en las aulas, algo que "garantiza la indudable continuidad del colegio en nuestra pedanía", según la regidora.

El Consistorio, a través de la Concejalía de Educación, ha intensificado en los últimos días los contactos con la comunidad educativa para avanzar en la puesta en marcha del nuevo CEIP Nº 4, un proyecto estratégico que el municipio ha conseguido después de tres décadas, y que entrará en la oferta educativa del próximo curso 2026-27.

La alcaldesa ha mantenido distintas reuniones con las asociaciones de padres del municipio, profesorado y responsables de la Administración educativa autonómica, con el objetivo de trasladar información, escuchar las reivindicaciones de la comunidad educativa y coordinar los próximos pasos en torno a la apertura del nuevo centro, prevista para el próximo mes de septiembre.

Puertas abiertas

El Ayuntamiento trabaja ya, entre otras iniciativas, en la organización de una jornada de puertas abiertas del Nº 4 para que las familias y el profesorado puedan conocer de primera mano las nuevas instalaciones del centro, si fuera posible antes de que se inicie el proceso de admisión del curso 2026-2027.

Gómez ha avanzado que el próximo lunes tendrá lugar en el Ayuntamiento una comisión informativa a la que ya ha convocado al resto de grupos políticos, para informar de los últimos avances recogidos en materia educativa. Esta ronda de encuentros se extenderá al resto de familias del municipio para que dispongan de información de primera mano sobre las mejoras que aportará la puesta en marcha del nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria en el municipio.

El centro ha supuesto una inversión superior a los 8 millones de euros y se ubica en una parcela de más de 17.000 metros cuadrados en la avenida de Algorfa. Contará con capacidad para más de 700 alumnos y alumnas y estará organizado en tres líneas educativas, desde Infantil hasta Primaria, en un total de 30 aulas.

Así, ha valorado de forma positiva estos encuentros, subrayando el clima de "diálogo sereno, leal y de colaboración mantenido con todos los sectores implicados". A su juicio, "las reuniones han sido muy positivas y nos permiten seguir avanzando con seguridad y con una hoja de ruta clara para que las familias puedan conocer el nuevo colegio y tomar sus decisiones con la máxima información y tranquilidad".

La alcaldesa ha remarcado además el trabajo que se ha desarrollado en los últimos meses desde el Ayuntamiento para reforzar la oferta educativa del municipio y acompañar a la comunidad escolar en este proceso. "Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias y agradecer tanto a las AMPAs como al profesorado su implicación y su voluntad de colaboración en un momento decisivo para la educación de Almoradí, que juntos llevaremos a buen puerto".