Arrancan las obras de rehabilitación de la torre de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela

Las obras para rehabilitar la torre de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela ya han comenzado. Los andamios cubren ahora uno de los templos más emblemáticos del amplio patrimonio arquitectónico religioso de la ciudad, un espacio con un gran valor simbólico para el imaginario colectivo de los oriolanos al ser uno de los principales escenarios del día grande de sus fiestas patronales de la Reconquista, el Día del Pájaro en julio, y también acogiendo el besapié de "El Abuelo", el patrón Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Tal y como se avanzó cuando se culminó la reforma de la Capilla de la Comunión, tras dos décadas de espera, ha comenzado la rehabilitación de la torre campanario de la parroquia, una de las estructuras más representativas del perfil urbano.

Las obras comienzan en la emblemática iglesia frente al Ayuntamiento / Información

Una intervención que además ha hecho posible que el inmueble salga de la deshonrosa Lista Roja del Patrimonio, gestionada por la Asociación Hispania Nostra, que recoge los elementos culturales, históricos y naturales en peor estado del país, en la que entró en octubre de 2020 por su deterioro galopante.

Obras

El proyecto del Obispado tiene un coste de 550.000 euros, un gasto para el que la Diócesis espera la colaboración de las administraciones local y autonómica. De momento, el Consell tiene previsto invertir 200.000 euros y el Consistorio está ultimando sus nuevos presupuestos.

La previsión inicial es que los trabajos, con una duración de ocho meses, se concluyan a finales de año.

La Iglesia de las Santas Justa y Rifina, en pleno centro histórico, frente al Palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento / Tony Sevilla

La primera intervención -más urgente- se centra en las cuatro caras exteriores, con actuaciones en elementos como las gárgolas, la balaustrada superior y diversos elementos decorativos de piedra, con el objetivo de garantizar su conservación y evitar posibles riesgos por desprendimientos -hace justo un año cayeron varios cascotes-.

Las gárgolas, como la burlona situada en la planta base de la torre campanario -en la esquina noreste, junto a la Portada del Evangelio-, son uno de sus elementos más llamativos que se pueden observar desde la calle sobresaliendo de la torre.

Una de las gárgolas sujeta con alambres, en una imagen de archivo / Información

El arquitecto responsable, Juan de Dios de la Hoz, que también acometió la reforma de la Capilla de la Comunión, explicó que estos elementos se fijarán mediante unas varillas de acero inoxidable para que en ningún caso tengan problema de caída, al igual que se hará con las cornisas, los gabletes y las balaustradas.

Interior

La segunda fase de las obras se centrará en el interior de la torre, especialmente en la recuperación de la escalera de caracol, que presenta un importante deterioro, así como sus espacios intermedios. La idea es que no solamente se pueda acceder para el mantenimiento de las cubiertas y las campanas, sino que también se pueda hacer visitable para contemplar las impresionantes vistas que ofrece de la ciudad.

El suelo de la torre del campanario, en una imagen de archivo / Información

No en vano, las obras permitirán preservar uno de los campanarios más singulares del patrimonio oriolano, visible desde numerosos puntos de la ciudad y considerado uno de los elementos arquitectónicos más representativos del conjunto histórico.

Valor

De estilo gótico y decorado con pináculos y una bóveda de crucería en el cuerpo de campanas, es el único de esta tipología en la Comunidad Valenciana junto con el Miquelet de la Catedral de Valencia. Cuenta también con un importante conjunto de campanas, en su mayor parte de los siglos XVII al XIX. Posee, además, una de las piezas de relojería más antiguas de España y la más antigua de la Comunidad, de principios del siglo XIV.

Probablemente, las dos torres más significativas, por su programa decorativo e iconográfico, que hay de ese momento en el que se construyen, según recoge el amplio equipo del estudio que se ha realizado para su rehabilitación, que cuenta con arqueólogos, arquitectos y restauradores ha llegado.

La iglesia, que se levantó en 1319 sobre el solar de una antigua mezquita, se construyó en su origen como templo gótico, con importantes reformas y ampliaciones en los siglos XVI y XVIII que dejaron la impronta renacentista y barroca en buena parte de la edificación, fue declarada Monumento Nacional y Bien de interés Cultural (BIC) en 1971.