Desmantelan un grupo criminal dedicado al robo de material de obra en San Miguel de Salinas

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investigado a un tercero como presuntos autores de un delito de hurto y pertenencia a grupo criminal tras sustraer material de construcción de una obra en la localidad de San Miguel de Salinas.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el responsable de una obra, quien comunicó la sustracción de cerca de 600 tablones de encofrar, valorados en unos 6.500 euros.

El Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil de Torrevieja, junto con el Área de Investigación, se hizo cargo analizando los indicios recabados en la zona donde actuaron los delincuentes. Así, identificaron a tres de los autores implicados en el hurto.

Las pesquisas determinaron que los autores accedían a la obra utilizando vehículos como una furgoneta y turismos, actuando a plena luz del día y sin llegar a levantar sospechas, lo que facilitaba la comisión de los hechos.

Finalmente, como resultado de la investigación, se procedió a la detención de dos de los implicados y a la investigación de un tercero, al encontrarse en prisión debido a que fue detenido por otra unidad mientras era vigilado días antes de llevarse a cabo la operación.

Noticias relacionadas

A los implicados, tres hombres de 27, 37 y 58 años, que cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares, se les imputan los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal. Han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que continúa con la instrucción de la causa.