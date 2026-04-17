Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiburón MaldivasSalario profesoresPulsos ExplanadaJavier Gutiérrez AlicanteFreno asesoramiento LGTBIChina CrownPhotocall Santa Faz
instagramlinkedin

Desmantelan un grupo criminal dedicado al robo de material de obra en San Miguel de Salinas

La Guardia Civil detiene a dos hombres e investiga a un tercero, de 27, 37 y 58 años, por sustraer cerca de 600 tablones de encofrar valorados en más de 6.500 euros

Desmantelan un grupo criminal dedicado al robo de material de obra en San Miguel de Salinas

Desmantelan un grupo criminal dedicado al robo de material de obra en San Miguel de Salinas

Guardia Civil

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investigado a un tercero como presuntos autores de un delito de hurto y pertenencia a grupo criminal tras sustraer material de construcción de una obra en la localidad de San Miguel de Salinas.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el responsable de una obra, quien comunicó la sustracción de cerca de 600 tablones de encofrar, valorados en unos 6.500 euros.

El Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil de Torrevieja, junto con el Área de Investigación, se hizo cargo analizando los indicios recabados en la zona donde actuaron los delincuentes. Así, identificaron a tres de los autores implicados en el hurto.

Las pesquisas determinaron que los autores accedían a la obra utilizando vehículos como una furgoneta y turismos, actuando a plena luz del día y sin llegar a levantar sospechas, lo que facilitaba la comisión de los hechos.

Finalmente, como resultado de la investigación, se procedió a la detención de dos de los implicados y a la investigación de un tercero, al encontrarse en prisión debido a que fue detenido por otra unidad mientras era vigilado días antes de llevarse a cabo la operación.

Noticias relacionadas

A los implicados, tres hombres de 27, 37 y 58 años, que cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares, se les imputan los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal. Han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que continúa con la instrucción de la causa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya se pueden aplicar las deducciones por el gimnasio o las gafas en la declaración de la renta
  2. El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
  3. Toda la información de Santa Faz 2026: novedades, previsión del tiempo, horarios del transporte, consejos y recomendaciones
  4. La Santa Faz de Alicante afloja el ritmo de récord a las puertas de su protección
  5. Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
  6. El diésel más caro de España está en una gasolinera de Alicante
  7. Eliminar paseos marítimos para salvar las playas: la estrategia alternativa a las costosas regeneraciones de arena
  8. Las abejas “invaden” Alicante en cuestión de minutos: qué está pasando realmente y qué debes hacer

El tráfico se complica en Alicante: 32 incidencias activas con retenciones, accidentes y cortes por obras

El tráfico se complica en Alicante: 32 incidencias activas con retenciones, accidentes y cortes por obras

Desmantelan un grupo criminal dedicado al robo de material de obra en San Miguel de Salinas

Desmantelan un grupo criminal dedicado al robo de material de obra en San Miguel de Salinas

Junio llega a mediados de abril: el aire tropical trae a partir del fin de semana tiempo veraniego

Junio llega a mediados de abril: el aire tropical trae a partir del fin de semana tiempo veraniego

Un herido al chocar un coche con un camión hormigonera en Los Montesinos

Un herido al chocar un coche con un camión hormigonera en Los Montesinos

La suerte sonríe a Alicante: el primer y segundo premio de la Lotería Nacional caen en la provincia

La suerte sonríe a Alicante: el primer y segundo premio de la Lotería Nacional caen en la provincia

Bauhaus sortea el proceso judicial y pone la primera piedra de su nueva tienda en Torrevieja

Bauhaus sortea el proceso judicial y pone la primera piedra de su nueva tienda en Torrevieja

El Consell terminará este mandato sin iniciar las obras para duplicar la CV-95 entre Torrevieja y Orihuela

El Consell terminará este mandato sin iniciar las obras para duplicar la CV-95 entre Torrevieja y Orihuela

La aportación del Ayuntamiento de Orihuela a la Senda del Poeta: 435 euros para dos urinarios

La aportación del Ayuntamiento de Orihuela a la Senda del Poeta: 435 euros para dos urinarios
Tracking Pixel Contents