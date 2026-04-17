La Diputación da una ayuda de 162.000 euros a los municipios de la Vega Baja para unos gastos del transporte de sus residuos que superan los 3 millones

La Diputación de Alicante ha convocado una subvención, con una partida de 162.200 euros, para compensar el elevado coste del transporte de residuos que pagan los 27 municipios que conforman el Consorcio Vega Baja Sostenible. Los ayuntamientos podrán solicitarla hasta el 29 de abril.

El presidente de la entidad que gestiona las basuras, Francisco Cano, ha agradecido la iniciativa a la Diputación y a la diputada provincial de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, ya que es "una convocatoria que será de mucha ayuda para nuestros municipios", pero al mismo tiempo ha destacado que "no hay que olvidar que la subvención solo cubre una parte de los elevados costes de transporte que pagamos". Por ello, ha subrayado que "la solución definitiva es cumplir con la ley y construir una planta de tratamiento mecánico-biológico y tratar los residuos aquí, y no en Murcia o Cuenca".

Más de tres millones

El Consorcio Vega Baja Sostenible, la única entidad de gestión de residuos sin planta propia en la provincia de Alicante, debe trasladar sus residuos municipales a otras instalaciones para que sean tratados, como Valencia, Murcia o incluso Cuenca. Solo el transporte de los residuos, sin contar el precio del canon de tratamiento, ya supone un gasto importante para las arcas municipales. Del 1 de noviembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, el coste de trasladar los residuos de los 27 municipios a diferentes plantas de tratamiento ascendió a los 3.191.928 euros (sin IVA), según informes elaborados por los técnicos del Consorcio.

"Podemos seguir destinando cada mes una mayor cantidad del presupuesto municipal a trasladar los residuos a plantas cada día más alejadas, a expensas del bienestar de nuestros vecinos, o podemos cumplir con la ley y habilitar una instalación moderna que nos ayude a dar una segunda vida a los residuos", ha insistido Cano.

Planta

Desde hace meses, el Consorcio Vega Baja Sostenible está preparando un proyecto de planta de tratamiento mecánico biológico. Este tipo de instalaciones, que no contemplan ni incineradora ni vertedero, cuentan con maquinaria vanguardista para separar y recuperar materiales del contenedor gris, que luego se compactan en balas de subproductos y son usadas como materia prima reciclada.

Visita

Para resolver dudas sobre las plantas de tratamiento, el Consorcio Vega Baja Sostenible ha organizado el viernes 24 de abril una visita gratuita al Complejo de Valorización de Guadassuar, que incluye transporte gratuito desde la Vega Baja hasta las instalaciones, así como un recorrido guiado por el complejo a cargo de su equipo técnico, que atenderá las preguntas de los asistentes.

El Complejo de Guadassuar es una planta de tratamiento mecánico-biológico que gestiona anualmente unas 130.000 toneladas de residuos, prestando servicio a más de 350.000 habitantes, y es una de las instalaciones referentes en la Comunitat Valenciana.

El Consorcio ha invitado a representantes de los 27 municipios consorciados y miembros de la junta de gobierno y del Consejo de Participación, formado por asociaciones y entidades de la comarca, a la visita gratuita.

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La entidad también hace extensible la invitación a los vecinos de Torremendo: cualquier ciudadano interesado podrá visitar la planta enviando un correo electrónico a consorciovegabajasostenible@gmail.com.