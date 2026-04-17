Dolores calienta motores para su fiesta «Fin de Campaña de la Alcachofa» 2026

La alcachofa vuelve a ocupar el centro de la vida social, gastronómica y cultural de Dolores. El municipio acogerá del 23 al 26 de abril de 2026 la VIII Fiesta Gastrocultural Fin de Campaña de la Alcachofa de Dolores, una edición que llegará cargada de actividades para todos los públicos y con una programación que combina divulgación, cocina, ocio familiar, tradición y ambiente festivo.

Durante cuatro días, Dolores celebrará el final de campaña de uno de sus productos más representativos con un programa en el que no faltarán las degustaciones de alcachofa, las charlas con expertos, las actividades para los más pequeños, la hamburguesada de alcachofas, los showcookings, los concursos de elaboración, la música y los talleres. Además, del 23 al 26 de abril podrá visitarse en la Iglesia la exposición del III Concurso de Fotografía «Alcachofa de Dolores».

Jueves 23 de abril: presentación oficial

La programación arrancará el jueves 23 de abril con una jornada centrada en la presentación oficial y la divulgación. A las 19:00 horas tendrá lugar la presentación de la Fiesta Gastrocultural, con la presencia del alcalde Joaquín Hernández. Después, a las 19:30 horas, se celebrará una mesa redonda con expertos en la que participarán Aarón Berenguer, jefe de cocina del restaurante Orma, nominado como Cocinero Revelación 2026 de Madrid Fusión; Santiago García, doctor ingeniero agrónomo y profesor de Genética y Mejora Vegetal en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela en la UMH; y Marina Giménez, doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y máster en Tecnología y Calidad Agroalimentaria de la UMH. La jornada del jueves concluirá a las 20:30 horas con una degustación de platos elaborados con alcachofas por la Asociación Amas de Casa de Dolores.

Viernes 24 de abril: talleres, feria y maridaje de alcachofa

El viernes 24 de abril comenzará por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, con talleres de alimentación saludable. Ya por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas, habrá animación y talleres infantiles. A las 19:00 horas abrirá la Feria Gastro Gourmet, con stands distribuidos en el centro peatonal como punto de encuentro entre profesionales y apasionados de la gastronomía, con productos, artesanía, elaboraciones y mucho más en torno a la Alcachofa de Dolores. A esa misma hora también está prevista la inauguración del recinto de caravanas. Por la tarde, se desarrollará el IV Maridaje de Alcachofa, organizado por Cdt. Turisme y L’Exquisit Mediterrani, con un primer pase de 20:00 a 20:45 horas y un segundo pase de 21:00 a 21:45 horas. El día terminará a las 22:00 horas con música en directo a cargo de Situación Límite en la Plaza Cardenal Belluga.

Sábado 25 de abril: showcookings, concursos y hamburguesada

El sábado 25 de abril será una de las jornadas más completas del programa. Desde las 11:00 horas volverá la Feria Gastro Gourmet. Entre las 11:00 y las 14:00 horas se desarrollarán la animación y talleres infantiles, así como la propuesta de Charranga y Fegado, con animación con música, desfile y exhibición por toda la plaza. A esa misma hora también comenzará un showcooking titulado «La alcachofa en la Formación Profesional», a cargo del alumnado de Hostelería del IES Los Montesinos. A las 12:00 horas llegarán también los juegos populares y el showcooking Thermomix.

La jornada del sábado también reservará un espacio destacado para los concursos. A las 13 horas tendrá lugar el concurso de pelar alcachofas, una de las citas más llamativas del programa. A las 13:45 horas se celebrará el divertido concurso «¿Quién la tiene más grande?», centrado en la alcachofa de Dolores. Ya por la tarde, a las 17:00 horas se impartirá un taller de conserva y tortilla de alcachofas, mientras que durante toda la tarde continuará la animación y los talleres infantiles. La parte más festiva del día llegará a las 21:00 horas con la hamburguesada de alcachofa de Dolores, seguida de la actuación de Mr. Hype a las 22:00 horas, también en la Plaza Cardenal Belluga.

Fiesta Fin de Temporada de la Alcachofa en Dolores. / INFORMACIÓN

Domingo 26 de abril: ruta por la huerta, premios y paella gigante

El domingo 26 de abril pondrá el broche final a la fiesta con otra jornada repleta de propuestas. Durante el día se realizará en directo una escultura de alcachofa en madera en la Plaza Cardenal Belluga. Además, de 9:00 a 12:00 horas tendrá lugar una ruta en bici por la huerta de Dolores, y de 10:00 a 13:30 horas se desarrollará una demostración de trabajos artesanales del cáñemo. A las 11:00 horas volverá a abrir la Feria Gastro Gourmet, mientras que hasta las 14h:00 horas habrá animación y talleres infantiles, incluido un taller de merchandising, y también Charranga y Fegado, con animación con música y desfile por toda la plaza.

A media mañana, a partir de las 11:30 horas, se ofrecerá una degustación de tapas. A las 12:00 horas se celebrará el concurso de tortilla de alcachofa y de conserva de alcachofa, con categorías de conserva natural y conserva aliñada, además de una ruta teatralizada a cargo del Grupo Municipal de Teatro. A las 13:00 horas tendrá lugar la entrega de premios de los concursos, los «Premios Carmencita». Después, a las 14:00 horas, llegará uno de los momentos más populares del cierre del evento con la paella gigante de alcachofas en la Plaza Cardenal Belluga. Ya por la tarde, de 16:00 a 18:00 horas, la música en directo correrá a cargo de La Hornet, y a partir de las 18:00 horas habrá tardeo con música en directo, también en la Plaza Cardenal Belluga.

Dolores se prepara para rendir homenaje a su producto más emblemático

La programación de esta octava edición confirma que la Fiesta Gastrocultural Fin de Campaña de la Alcachofa de Dolores volverá a convertir al municipio en punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes de la gastronomía. Un homenaje al producto local y a todo lo que rodea a la alcachofa: la huerta, la cocina, la tradición y la convivencia.