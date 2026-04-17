Un herido al chocar un coche con un camión hormigonera en Los Montesinos

Una personar resultó herida con posible politraumatismo en un choque frontal de su coche con un camión hormigonera en la tarde de este jueves en la localidad alicantina de Los Montesinos, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Los bomberos tuvieron que extraer a la víctima de su vehículo, que fue transferida al Samu para su atención médica. La intervención se prolongó durante una hora.

El suceso, que ocurrió a las 15:53 horas en el pk 5 de la CV-940, fue atendido por los bomberos del parque de Torrevieja con una bomba urbana pesada, un furgón de salvamento, una unidad de mando de jefatura, y colaboró la Policía Local de Los Montesinos y un Samu.