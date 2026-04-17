Un incendio de tres viviendas obliga a desalojar un edificio en el centro de Torrevieja

Un aparatoso incendio se produjo este viernes en tres viviendas en el centro de Torrevieja sin que se produjeran heridos aunque sí daños materiales en cuatro viviendas. El incendio se declaró sobre las 20 horas. Los bomberos, que recibieron el aviso a las 20.10 horas, estuvieron trabajando en su extinción hasta las 22 horas.

Las casas afectadas se encuentran en un edificio de la calle Ramón Gallud con María Parodi, un inmueble con planta baja, entresuelo, seis alturas y ático, que se tuvo que desalojar casi al completo, mientras que se confinó a los residentes de los últimos pisos.

Un momento de los trabajos de extinción del incendio en un edificio del centro de Torrevieja / JOAQUIN CARRIÓN

Al parecer, el fuego se ha originado en la tercera planta a causa de un brasero. En ese momento, un hombre se encontraba en la casa y ha podido salir por sus propios medios.

De ahí, el incendio se ha extendido a la segunda altura del edificio. Desde el exterior se podía apreciar cómo salía mucha cantidad de humo y grandes llamas desde los balcones.

Un momento de las labores de extinción del incendio en la calle Ramón Gallud / JOAQUIN CARRION

Ayuda

Los vecinos pedían ayuda desde otras viviendas de plantas superiores. En un primer momento, se desconocía si encontraba todavía alguien dentro de los inmuebles incendiados y antes de que llegaran los bomberos cuatro agentes de la Guardia Civil entraron en el edificio para comprobarlo. Finalmente, no hubo que lamentar heridos.

En los trabajos de extinción, en los que se ha empleado una autoescalera, han intervenido diez bomberos de los parques de Torrevieja y Almoradí, además de un oficial, un suboficial, un sargento y dos cabos.

Un momento de la fase final de los trabajos de extinción del incendio / JOAQUIN CARRIÓN

Alarma

A la zona acudieron varias patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil de Torrevieja, entre ellos el intendente jefe de la Policía Local, que se encontraba en esos momentos fuera de servicio. Los agentes tuvieron que pedir a los vecinos que contemplaban el incendio que se alejaran de la zona en la que intervenían los bomberos y dispusieron precintos en la calle.

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El incendio provocó mucha alarma en los primeros momentos y generó docenas de vídeos difundidos de forma casi inmediata en redes sociales sin aportar más información que la imagen de las llamas.