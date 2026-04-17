TORREVIEJA
Un incendio de tres viviendas obliga a desalojar un edificio en el centro de Torrevieja
El fuego se origina en una tercera planta y se entiende a la segunda en un inmueble de la calle Ramón Gallud con María Parodi
Un aparatoso incendio se produjo este viernes en tres viviendas en el centro de Torrevieja sin que se produjeran heridos aunque sí daños materiales en cuatro viviendas. El incendio se declaró sobre las 20 horas. Los bomberos, que recibieron el aviso a las 20.10 horas, estuvieron trabajando en su extinción hasta las 22 horas.
Las casas afectadas se encuentran en un edificio de la calle Ramón Gallud con María Parodi, un inmueble con planta baja, entresuelo, seis alturas y ático, que se tuvo que desalojar casi al completo, mientras que se confinó a los residentes de los últimos pisos.
Al parecer, el fuego se ha originado en la tercera planta a causa de un brasero. En ese momento, un hombre se encontraba en la casa y ha podido salir por sus propios medios.
De ahí, el incendio se ha extendido a la segunda altura del edificio. Desde el exterior se podía apreciar cómo salía mucha cantidad de humo y grandes llamas desde los balcones.
Ayuda
Los vecinos pedían ayuda desde otras viviendas de plantas superiores. En un primer momento, se desconocía si encontraba todavía alguien dentro de los inmuebles incendiados y antes de que llegaran los bomberos cuatro agentes de la Guardia Civil entraron en el edificio para comprobarlo. Finalmente, no hubo que lamentar heridos.
En los trabajos de extinción, en los que se ha empleado una autoescalera, han intervenido diez bomberos de los parques de Torrevieja y Almoradí, además de un oficial, un suboficial, un sargento y dos cabos.
Alarma
A la zona acudieron varias patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil de Torrevieja, entre ellos el intendente jefe de la Policía Local, que se encontraba en esos momentos fuera de servicio. Los agentes tuvieron que pedir a los vecinos que contemplaban el incendio que se alejaran de la zona en la que intervenían los bomberos y dispusieron precintos en la calle.
El incendio provocó mucha alarma en los primeros momentos y generó docenas de vídeos difundidos de forma casi inmediata en redes sociales sin aportar más información que la imagen de las llamas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya se pueden aplicar las deducciones por el gimnasio o las gafas en la declaración de la renta
- El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
- Toda la información de Santa Faz 2026: novedades, previsión del tiempo, horarios del transporte, consejos y recomendaciones
- La Santa Faz de Alicante afloja el ritmo de récord a las puertas de su protección
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- El diésel más caro de España está en una gasolinera de Alicante
- Eliminar paseos marítimos para salvar las playas: la estrategia alternativa a las costosas regeneraciones de arena
- Las abejas “invaden” Alicante en cuestión de minutos: qué está pasando realmente y qué debes hacer