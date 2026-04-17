Soluciones para la agricultura del futuro frente al desafío hídrico

La gestión del agua vuelve a situarse en el centro del debate agrícola en la provincia de Alicante. En un contexto marcado por la escasez hídrica y la necesidad de mejorar la eficiencia de las explotaciones, Orihuela acogió el pasado jueves una jornada técnica centrada en el riego de precisión y la nutrición en cultivos hortofrutícolas. El encuentro, celebrado en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH), reunió a expertos, investigadores y profesionales del sector.

Impulsada por Fundación Grupo Cajamar y enmarcada en la actividad de Plataforma Tierra, la jornada fue inaugurada por el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández, Juan Martínez, y el director de Negocio de la Dirección Territorial de Alicante de Cajamar, David Ruiz de Rojas, que coincidieron en destacar que la gestión eficiente del agua es un factor determinante para la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la agricultura alicantina en un contexto de creciente escasez de recursos hídricos y elevada incertidumbre climática. Asimismo, se puso el foco en herramientas y soluciones que ya están transformando la gestión agrícola. «Estas jornadas están enfocadas en acercar el conocimiento a los productores para que puedan aplicar nuevas tecnologías y avanzar hacia una producción más sostenible y rentable», señaló Carmen Olmo, responsable de formación y transferencia en Fundación Grupo Cajamar.

Plataforma Tierra, iniciativa de Fundación Grupo Cajamar, es una comunidad digital abierta al sector agroalimentario que ofrece conocimiento, herramientas prácticas y formaciones para apoyar la toma de decisiones en las explotaciones, como la celebrada durante la mañana del jueves, con ponencias y mesas de análisis sobre recursos hídricos alternativos, digitalización del riego y nuevas estrategias de fertilización sostenible.

El director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández, Juan Martínez, y el director de Negocio de la Dirección Territorial de Alicante de Cajamar, David Ruiz de Rojas, durante el encuentro. / Áxel Álvarez

Recursos no convencionales

El bloque de apertura puso el foco en el agua, primer factor limitante de la producción. Domingo Zarzo, director de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales de Sacyr Agua y consejero de AEDyR, defendió la desalación como un «seguro de vida» para los cultivos y destacó que España es líder europeo en esta capacidad.

Por su parte, Pedro Jesús Simón, director técnico de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR), recordó que la Región de Murcia ya reutiliza más del 90 % de sus aguas depuradas, cumpliendo con una normativa europea cada vez más exigente que busca garantizar la seguridad alimentaria y la confianza del consumidor. «El agua es finita y tenemos que sacarle el máximo partido», advirtió, quien insistió en la necesidad de anticiparse a los ciclos climáticos. «Nos preparamos ya para luego poder afrontar esa situación de vacas flacas [...] la gente tiene que mentalizarse de que la reutilización es muy importante».

Ambos expertos coincidieron en la necesidad de desterrar el término «recursos no convencionales» para pasar a llamarlos «recursos complementarios», plenamente integrados en la planificación hidrológica.

Decidir con datos

La transformación digital fue la gran protagonista del segundo bloque. Alejandro Pérez Pastor, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), enfatizó que «sensorizar no es optimizar» si no hay una interpretación agronómica detrás. En su intervención, mostró casos de éxito en los que la sensorización ha permitido ahorros de hasta el 70 % de agua en cultivos de patata. «Cada vez que reguemos, debemos ser capaces de demostrar que estamos ahorrando agua», destacó.

En esta línea, Inmaculada Rodríguez, de Ikos Advanced, presentó soluciones de inteligencia artificial que permiten a los agricultores interactuar con sus fincas a través de un «agente de IA», similar a un ChatGPT interno, que recomienda cuándo regar o ventilar basándose en datos recolectados cada 12 minutos.

Fertilización y salud del suelo

El último bloque de la jornada se centró en las nuevas estrategias de nutrición vegetal. Carlos Baixauli Soria, director del Centro de Experiencias de Cajamar, presentó las herramientas avanzadas de apoyo a la decisión que ofrece Plataforma Tierra. Durante su intervención, animó a los agricultores a realizar «una radiografía de tu parcela, de tu situación, y con eso ahora tomas decisiones». Asimismo, subrayó: «La innovación solo tiene sentido cuando el conocimiento llega al agricultor y se convierte en una herramienta real en el campo; hoy, producir más ya no es suficiente, debemos hacerlo mejor, protegiendo el suelo y el agua que sostienen nuestra agricultura».

También en esta línea, Raúl Moral, catedrático de Edafología y Química Agrícola de la UMH, abordó las soluciones basadas en materia orgánica residual. Moral desmitificó el uso de residuos al recordar que «los residuos mal manejados impactan en el medio ambiente y, bien manejados, se transforman en recursos». Defendió la creación de fertilizantes organominerales a través de un «compostaje avanzado», que permite obtener «concentraciones mucho más aprovechables que justifican transporte y aplicación» frente a los compostajes tradicionales.

El bloque se completó con Pedro Javier Zapata Coll, catedrático y profesor titular del departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, quien explicó cómo los bioestimulantes mejoran la asimilación de nutrientes y la resistencia de las plantas, y con Marcos Caballero Molada, de Fertinagro Biotech, que presentó herramientas para optimizar la eficiencia del fertilizante y reducir las pérdidas de nitrógeno.

El objetivo es acercar el conocimiento a los productores para que apliquen nuevas tecnologías. / Áxel Álvarez

Clausura de la jornada en Orihuela

El acto fue clausurado por el rector de la UMH, Juan José Ruiz, y el alcalde de Orihuela, José Vegara, quienes reivindicaron el papel de la EPSO como uno de los centros de docencia e investigación agroalimentaria más importante de España. La jornada, además, contó con la cofinanciación de la línea de ayudas del programa P.II.A Eventos Divulgativos del sector agroalimentario en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.

En una comarca como la Vega Baja, donde el campo es forma de vida e identidad, esta jornada organizada por Fundación Grupo Cajamar evidenció que la digitalización y el uso de recursos no convencionales ya no son una opción, sino una necesidad estratégica.