Torrevieja desbloquea uno de los obstáculos para que se ejecute la segunda fase de La Hoya

El Ayuntamiento de Torrevieja ha desbloqueado uno de los obstáculos para que se ejecute la segunda fase del plan de La Hoya, una de las áreas residenciales en construcción más grandes de España, de 1,8 millones de metros cuadrados con 7.400 viviendas de capacidad y otros 100.000 de zonas comerciales.

La primera fase -de las cuatro con las que cuenta este macroproyecto- acabó en agosto. Alrededor del 45% de esta superficie, unos 825.000 metros cuadrados, fue recepcionada oficialmente el pasado mes de octubre y desde ese momento podría haber iniciado la segunda en la que se encuentran las parcelas municipales, con el Ayuntamiento como promotor, para la construcción de 775 pisos de promoción pública en el ámbito del Plan Vive de la Generalitat.

Pero estas obras no pueden iniciarse legalmente si, al menos, la urbanización de esta segunda fase -que abarca otros 641.981 metros cuadrados-, no arranca su construcción sobre el terreno de forma paralela. El límite es este mes, momento en el que las empresas contratistas para las viviendas públicas -Abala (Grupo Hozono Global) y la vasca Livanto- deberían contar con las licencias.

La UTE justificaba su negativa a comenzar porque el Ayuntamiento no ha asumido el mantenimiento de las zonas verdes de la primera fase, pese a que Torrevieja cuenta desde 2025 con un nuevo servicio de parques y jardines con un desembolso de 113 millones a diez años, adjudicado a Actúa.

El retraso dejaba en el aire la construcción de las viviendas públicas. Ahora, con los pasos dados en la junta de gobierno de este viernes, el Ayuntamiento asume el gasto que supone el mantenimiento de las zonas de verdes de la fase uno que hasta ahora pagaba la urbanizadora, que a su vez se negaba a seguir corriendo con unos costes que son municipales.

Lo hace ante la urgencia de que la UTE ejecute la segunda fase, donde están previstas las viviendas públicas, adjudicadas a dos empresas desde hace meses que están a la espera de que se urbanicen las calles y servicios básicos. El Consistorio asume así la titularidad de los suministros de agua y energía para riego desde el 8 de agosto del año pasado y procede al cambio de titularidad del contrato de suministro de agua potable.

También mantiene el periodo de garantía de 12 meses contados desde la firma del acta el 20 de octubre. Durante este periodo el urbanizador está obligado a subsanar a su costa todas las deficiencias técnicas y vegetativas detectadas, reposición de arbolado muerto, reparación de fugas y regularización de riego.

Asimismo, el Consistorio ha advertido al urbanizador de que, en caso de persistir las deficiencias documentadas en los informes técnicos del 9 de marzo, procederá a la ejecución subsidiaria mediante la incautación de las garantías depositadas, considerando los gastos de mantenimiento que ha sufragado la constructora desde la apertura al uso público hasta la fecha como pagos a cuenta de sus obligaciones de urbanización, cuya liquidación definitiva se realizará tras el informe favorable del servicio de parques y jardines.

La premura es tal que lo hace sin que aún haya cifras sobre la mesa. La próxima semana estará lista la memoria por parte de los técnicos municipales, lo que permitirá conocer la cuantía de que Actúa asuma todas las zonas verdes de la primera fase y cuánto va a recibir la UTE urbanizadora por el gasto que ha hecho durante todo este tiempo en el que el Ayuntamiento no ha asumido el mantenimiento.

La plasa

La junta de gobierno también ha dado luz verde a la adjudicación provisional -a falta de que la mercantil remita la documentación requerida y la fianza para firmar el contrato- de la concesión del gastromercado en el edificio de La Plasa. Se realiza a la única empresa que se ha presentado, Origen Murcia -Grupo Orenes-, por un periodo de concesión de los próximos diez años y un canon anual de 56.300 euros, que aumentará un 2,23 % a partir del tercer año hasta alcanzar 67.163 euros en la última anualidad. El proyecto contempla una inversión privada cercana al millón de euros y la creación de alrededor de 230 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

La adjudicataria gestionará el mercado tradicional y el gastromercado, que se ubicará en un altillo en lo que hasta ahora era la planta baja y la primera, que en los próximos días comenzará a demolerse. Por ahora, la obra va dentro de los plazos marcados, por lo que se prevé que esté ejecutada a finales de año para reanudar la concesión.

D. Pamies

Tras la junta de gobierno, el alcalde, Eduardo Dolón, ha querido dejar claro que se trata de una empresa especializada no solo en salones recreativos, que no es este el caso, sino en hoteles y establecimientos de restauración y celebración de eventos, con más de 20 años de experiencia. El ejemplo es el mercado de Correos de Murcia, la Cabaña Buenavista -un salón de celebraciones con acreditación de estrella Michelin en Murcia-, Odiseo, Collados Beach en La Manga o el Rincón de Pepe.

El proyecto se sitúa en una superficie total de 2.080 metros cuadrados distribuidos en 1.326 m² en planta baja y 754,02 m² en el altillo que albergarán hasta un máximo de 30 puestos, aunque la iniciativa del Grupo Orenes rebaja su número a 21 tanto en oferta gastronómica como en mercado tradicional.

Dolón ha subrayado que el objetivo es transformar La Plasa en un espacio moderno, dinámico y abierto durante todo el día, superando el modelo tradicional: "Queremos que deje de ser un espacio que cerraba a mediodía y pase a ser un punto de encuentro activo durante toda la jornada".

Plantas superiores

El alcalde también ha informado de que esta empresa ha presentado una propuesta para los espacios superiores del edificio, para lo que se abrirá otro expediente de concesión -con otro canon y años- para ver qué se ubica en la planta segunda y tercera -antigua tercera y cuarta-, que no forman parte de la concesión actual.

La idea, según el regidor, es que sea un espacio para grandes eventos -incluidas bodas, comuniones o comidas de empresa- y culturales como el festival Desal. Un salón de usos múltiples para dar cabida también a eventos que el Ayuntamiento podría utilizar en determinadas épocas del año a modo institucional.

En este sentido, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: "No se va a implantar ninguna actividad molesta ni nada que altere la convivencia. Lo que queremos es estudiar con rigor qué usos son los más beneficiosos para Torrevieja y abrir un nuevo proceso con todas las garantías".

Hospital

La junta de gobierno también ha aprobado el proyecto de modificación 116 del Plan General del sector 29, La Ceñuela, así como el documento y la versión inicial del plan parcial. Según ha explicado el concejal Federico Alarcón, la clasificación del suelo como urbano corresponde a la Conselleria de Territorio, por lo que deberá someterse al pleno -en la próxima sesión ordinaria- antes de su exposición al público.

La ordenación prevé la reserva de una parcela de 11.500 metros cuadrados de equipamiento sanitario con destino a una futura ampliación del Hospital de Torrevieja, con lo que se culmina el convenio suscrito en 2003, cuando se cedieron los 100.000 metros cuadrados donde se ubica el centro hospitalario.