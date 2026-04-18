Guardamar ejecuta este domingo la orden de cierre del mercadillo del Fogón junto a la N-332 doce años después de iniciar el procedimiento

La Policía Local de Guardamar del Segura, con refuerzo de efectivos de la Guardia Civil, tiene previsto hacer cumplir este domingo la orden de clausura del mercadillo dominical El Fogón, que se celebra cada semana desde hace más de treinta años junto a la carretera N-332, frente al polígono industrial Santa Ana.

El Ayuntamiento ha adoptado la decisión después de recibir la confirmación de la resolución judicial de la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Elche que deniega las medidas cautelares solicitadas por la propiedad tras varios intentos municipales de clausurar la instalación desde antes del verano de 2025, como recogió INFORMACIÓN.

En esta ocasión, para hacer valer la clausura sobre el terreno, el alcalde José Luis Sáez (PSOE) ha solicitado apoyo de la Subdelegación del Gobierno y contará con un despliegue especial de la Guardia Civil para hacer cumplir la orden municipal.

Antes de que la empresa solicitara las medidas cautelares la clausura se intentó varios domingos consecutivos de septiembre y octubre de 2025, pero los precintos fueron levantados por la propiedad porque entendía que el Ayuntamiento, en aquel momento, no estaba legitimado para actuar.

Uno de los puestos de productos de segunda mano del mercadillo / D. Pamies

Evitar conflictos

Ya con la medida cautelar desestimada, la gerencia del mercadillo explicó a INFORMACIÓN que su intención es evitar cualquier conflicto, por lo que ha comunicado en las últimas horas a todos los vendedores habituales que este domingo no se va a celebrar y acatará la orden municipal. Ha advertido, sin embargo, que mantendrá su batalla legal para poder reabrir este popular recinto porque, al margen de denegarse la medida cautelar para mantener la apertura, el fondo del recurso contencioso-administrativo que presentó a la orden de cierre todavía no se ha resuelto. Los propietarios destacan en su contencioso la invalidez del procedimiento de clausura al considerar que se "resucitó" un expediente de cierre que el Ayuntamiento había iniciado hace más de 12 años, en 2014, que además estaba incompleto, y concluyó con la orden de clausura de julio de 2025.

La familia propietaria del mercadillo El Fogón que se extiende sobre unos 30.000 metros cuadrados, ya señaló en su día que no tenía intención de cerrar hasta que el juzgado se pronunciara sobre su petición de medidas cautelares, previas al recurso contencioso que ha presentado contra el decreto de cierre municipal, como avanzó INFORMACIÓN. Y ha mantenido la actividad todos los domingos desde entonces. Ahora el juzgado las ha denegado.

Llevar a cabo el cierre es relativamente sencillo: las fuerzas de seguridad solo tienen que impedir el acceso desde la rotonda de la carretera, situada al norte de la parcela, y desde el vial del campo de fútbol, al norte.

D. Pamies

Firmas

"El Fogón", recogió mil firmas de vecinos y usuarios, donde reclamaba mantener la actividad abierta hasta que los tribunales no decidan sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por la propiedad para defenderse del decreto de cierre municipal.

Una orden de cierre que el alcalde, José Luis Sáez, señaló que seguía vigente desde finales del verano pasado seguía vigente. Todos los domingos desde entonces, subraya, se ha levantado acta de forma sistemática sobre su celebración sin autorización, si bien reconoce que "no se quiso elevar la tensión" y no se ha solicitado el auxilio de la Guardia Civil hasta que se ha pronunciado el juzgado sobre las medidas cautelares solicitadas por los propietarios. Indicó que es el momento de resolver una situación irregular de muchos años, como otras que ha ido abordando el municipio, caso del mercadillo del Moncayo o el camping ilegal junto al Segura.

Además, señaló que la gerencia de la empresa ha tenido que comparecer en el juzgado por otro procedimiento al margen del contencioso, por supuesta desobediencia a la clausura y el levantamiento reiterado del precinto.

El mercadillo es uno de los más populares de la provincia. Además de productos frescos como frutas y verduras es especialmente apreciado por su oferta de coleccionismo de todo tipo de objetos, productos de segunda mano y antigüedades, vertiente más similar a la de un rastro que atrae a numeroso público, "en ocasiones desde muy lejos", señalan sus promotores, todos los domingos por la mañana. Emplea directamente a unas 15 personas y es fuente de ingresos para decenas de familias que tienen en la venta semanal su ocupación principal.

Urbanismo

Los terrenos en los que se ubica el mercadillo son urbanizables. Están afectados por un plan urbanístico que figura en el Plan General de Guardamar del Segura desde los años 2000 y cuya tramitación se encuentra ya muy avanzada. Ocupará más de medio millón de metros cuadrados para la construcción de más de dos mil viviendas. La propiedad señala que es consciente de que cuando se desarrolle este plan no podrá mantener la actividad, pero matiza que carece de información por parte de la empresa que encabeza la agrupación de interés urbanístico -a la que pertenecen- sobre la reparcelación de los terrenos.

Remarcan que aunque sea una agrupación de interés privada en materia urbanística, el Ayuntamiento está obligado a dar transparencia a todos los actos de tramitación y consideran que no se está haciendo. El alcalde replica que cuando se deba someter a información pública este proyecto podrá ser consultado por todos los ciudadanos. El plan ZO 6 El Oliverón, contempla 2.365 viviendas sobre 580.000 metros cuadrados y zonas terciarias y afecta amplias zonas de huerta tradicional.

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Los propietarios señalan en su recurso que el restaurante del recinto tiene licencia y también las naves. El suelo sobre el que se monta el mercadillo es urbanizable, por lo que estiman los propietarios que el desarrollo de una actividad terciaria como la que realizan es compatible y legalizable. Comparan, además, este caso con otros que se instalan sobre una mayor superficie en otros en puntos de la comarca e incluso en el propio término de Guardamar, al ubicarse en suelos rústicos e incluso protegidos -el mercadillo del Campo-, que sí cuenta con medidas cautelares otorgadas por el juzgado para seguir abierto.