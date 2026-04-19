El propietario de una parcela de uso hotelero en La Veleta de Torrevieja limpia el terreno tras cinco años de requerimientos

La parcela del antiguo recinto deportivo y piscina del barrio residencial de La Veleta en Torrevieja, que presentaba un aspecto lamentable por la maleza, basura y suciedad, ya está limpia. Han tenido que pasar casi cinco años desde el primer requerimiento por parte del Ayuntamiento, a finales de 2021, para que la empresa propietaria acometiera durante un mes unos trabajos de desbroce y vallado que comenzaron en marzo.

Fue el pasado agosto cuando el Consistorio impuso a la mercantil una primera multa coercitiva de 26.813 euros por desoír la resolución para que adecentara el terreno. La reclamación municipal para que se cumplan las ordenanzas municipales, como en tantas otras ocasiones, derivó en un interminable expediente de visitas de la Policía Local al recinto, quejas de las comunidades de vecinos, alegaciones y recursos por parte de los servicios jurídicos de los dueños -todos ellos denegados por los técnicos del Ayuntamiento-.

Con todo, la propiedad acudió al juzgado de lo Contencioso de Elche, ganando un recurso que paralizaba, al menos durante dos años, la resolución en la que se le imponía la primera multa coercitiva. Fuentes cercanas a la empresa aseguran, como han hecho en otras ocasiones, que nunca se opuso al vallado y limpieza, siendo la primera interesada en resolver la situación de una finca enclavada en una de las urbanizaciones más exclusivas de la ciudad salinera, con viviendas unifamiliares en primera línea del mar.

Okupas

En este sentido, recuerdan las mismas fuentes, había una okupación. Así, explican que uno de los motivos en la tardanza es que habían entrado okupas, tres o cuatro personas que vivían donde en su día se encontraban los vestuarios del recinto, algo que la propietaria denunció ante la Guardia Civil e inició un procedimiento de desahucio. "Se ha tardado un año para desalojarlos", inciden.

Algo que, a su vez, intensificó las quejas de comunidades de vecinos del entorno para que el Ayuntamiento actuara. Los informes de la Policía Local no dejaban lugar a dudas de que el vallado estaba totalmente agujereado, por lo que cualquiera podía entrar en el solar.

D. Pamies

En la confluencia de las calles Mare Nostrum, Pacífico y Mar Cantábrico, la finca -de unos 9.500 metros cuadrados- llegó a ser el centro de la actividad social del residencial, con una cafetería, dos pistas de tenis, jardines y piscina. Después se cerró y poco a poco se fue deteriorando.

En los últimos nueve años la propiedad, que está ligada a los promotores iniciales de La Veleta, ha intentado varios proyectos para darle aprovechamiento, en un emplazamiento privilegiado en el litoral sur del casco urbano de Torrevieja.

Proyectos

Así, llegaron a plantear la construcción del que sería el primer camping de autocaravanas de la ciudad, un tipo de servicio con gran demanda en un municipio donde hay numerosos espacios públicos invadidos por estos vehículos junto al mar de forma irregular en todas las épocas del año desde hace varios años.

Sin embargo, después de obtener la compatibilidad urbanística se echó para atrás no por el rechazo vecinal, sino alegando que el inversor había renunciado a la iniciativa por el esfuerzo económico que suponía, al mismo tiempo que se decantaba entonces por promover la construcción de hotel de cuatro estrellas, zona deportiva, resort y sala de celebraciones.

De hecho, el Ayuntamiento llegó a otorgarle licencia de obras para construir un restaurante y coctelería "chill out", piscina y camas balinesas en un solar de 1.800 metros cuadrados pegado al acantilado bajo, un lugar muy característico porque anunciaba desde hacía medio siglo el nombre de la urbanización con grandes letras formadas en ladrillo y hormigón, visibles desde el mar y el aire, y separado del terreno que ahora se ha limpiado por la avenida Mare Nostrum.

Señalada en rojo la parcela junto al mar, y en azul a la derecha la finca / Información

Aunque finalmente se acabó paralizando este proyecto que era el primer paso de una actuación urbanística mayor en la que se contemplaba la construcción del primer hotel resort de cinco estrellas de la ciudad, justo en el antiguo recinto deportivo, donde ahora no hay okupas, pero siguen campando a sus anchas los gallos, también molestos -para algunos- por sus tempranos cánticos y porque gustan de caminar unos metros para remojarse las patas en el mar de una urbanización dedicada a viviendas para clientes de alto poder adquisitivo que se inició en la segunda mitad de la década de los 60, cuando el turismo despegaba en el municipio torrevejense.

Los propietarios, según fuentes consultadas, están escuchando propuestas para este suelo con calificación de uso hotelero, justo cuando el Ayuntamiento tramita una recalificación para un hotel de once plantas en La Veleta con un proyecto de tres estrellas o superior que se ampara en la normativa local que permite ganar edificabilidad si se cambia el uso residencial por el hotelero.

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D. Pamies

La propuesta contempla la construcción de una torre de 11 plantas y 36 metros de altura en la urbanización, a pocos metros de la primera línea de costa, en la confluencia de la calle Mar del Coral con Mar del Norte. La modificación permite en esta zona el desarrollo de complejos hoteleros, hoteles y "apartahoteles". La empresa contempla una previsión de inicio de obra, si supera la evaluación ambiental que se está tramitando, para principios de 2027 y su conclusión a finales de 2028.